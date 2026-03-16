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ポイ活と投資に関する情報を発信するネコ山が、「【至急】25000円もらえるキャンペーンが大暴走中 CQ BANK 楽天モバイル30G 33円/月 申し込み開始」と題した動画を公開。CQ BANKの口座開設キャンペーンと楽天モバイルの株主優待について、急いで対応すべき2つの情報を解説した。



まず、CQ BANKが実施中の「サイフ満開～ 春のキャッシュバックキャンペーン」について紹介。このキャンペーンは、新規口座開設と条件達成で最大20,000円の現金がプレゼントされるというもの。ネコ山氏は「条件ゆるゆるっすよ」と、初心者でも達成しやすいと解説した。



20,000円を受け取るための主な条件は、5月22日時点で口座残高を50万円以上にしておくこと、そして5月23日から7月31日までの間にクレジットカードなどの引き落とし実績を作ることである。なお、残高が5万円以上でも5,000円のキャッシュバック対象となる。さらに、ポイントサイト経由の申し込みで3,500円、紹介コード（ペイフォワードID）の入力で1,500円が上乗せされ、合計で最大25,000円を獲得できると説明した。ネコ山氏自身も家族と共に申し込み、「合わせて5万円っすよ」と興奮気味に語った。



次に、過去の動画で紹介した楽天モバイルの株主優待に関する備忘録を共有。楽天グループの株主優待を利用し、手数料のみで楽天モバイルを1年間実質月額33円で利用する方法について、申込期限が迫っていると注意を促した。対象者には楽天グループから株主優待の案内が郵送されており、申込期限は5月15日16時59分までとなっている。



この優待は「音声＋データ30GB/月プラン」が6ヶ月間無料で、継続利用の条件を満たすことでさらに6ヶ月延長され、合計1年間利用できるという内容だ。ネコ山氏は、案内を見逃していたり、捨ててしまったりした視聴者に向け、「うわー助かったーっていう人と、あーもうダメだーっていう絶望組がいると思う」と述べ、今すぐ確認するよう呼びかけた。