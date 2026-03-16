ＴＢＳの安住紳一郎アナウンサーが１５日、ＴＢＳラジオ「安住紳一郎の日曜天国」で、ライバルラジオ局がＷＢＣの日本対ベネズエラ戦を中継していることから「最終的に追い込まれているのはこの時間の俺たちですよ」と愚痴が止まらなかった。

「日曜天国」は日曜午前１０時から放送開始。１５日はこの時間からＷＢＣ日本対ベネズエラが始まり、同じラジオでもニッポン放送、文化放送がこの試合を中継していた。映像ではＮｅｔｆｌｉｘが独占配信。

安住アナは「地上波が青息吐息と言われておりますけど、ＡＭラジオもニッポン放送さん、文化放送さんがＷＢＣを生中継するということですから、究極的に追い込まれているのはＴＢＳの今の時間だろうって。俺たちだろうという」と言って笑わせた。

「いろんなメディアが曲がり角にきていると、今回の件がフューチャーされているが、よってたかって最終的に一番追い込まれているのは、この時間の俺たちですよ、笑ってしまう、ねえ」と愚痴は止まらず。「愚痴をはくとネットが記事書いたりして、この放送を聞いていない、もしくはＡＭラジオの現状を理解していない人がコメントをして、私たちの首を絞めるというね」と毒もチラリ。

さらには「なんなんですか。ポッドキャストで年間ナンバーワンとか、スポティファイで表彰なんかされましたけど、全く関係ないね。何の恩恵もありゃしない。本当に嫌になっちゃいましたよ」と笑わせ「今日、聞いて下さっている皆さんが本当のお客さんです。ありがとうございます」とリスナーに感謝も伝えていた。