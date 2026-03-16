味の素グループ 春季新製品 酷暑へ「氷みぞれつゆ」 タイパ「ひき肉が化ける」

味の素社は春季商戦に向けて麵用調味料「つめた〜い 氷みぞれつゆ」と、調理負担を軽減する「ひき肉が化ける。ハンバーグの素」を最注力新製品に位置づけ、猛暑とタイパニーズに応える。

東京都中央区日本橋兜町のKABUTO ONEで開催した新製品戦略発表会で「2025年度の食品事業の累計売上は前年比104％に達した」と語る吉田圭介食品事業本部コンシューマーフーズ事業部販売統括グループ長。「新価値の創造と既存ブランドの磨き上げの両輪で安定的な売上成長を実現した」とし、「Cook Do極（プレミアム）シリーズ」「Yum Yumシリーズ」「だし屋のみそ汁」などが新価値の創造につながり、「ほんだし」「Cook Do新提案（これも、アリでした99メニュー）」が新たな利用シーン、利用頻度増に貢献した。

25年の市場変化に伴う同社商品の動向は「米価格高騰でみそ汁の食卓出現が大きく減少。ほんだしは厳しかったが、パスタや素麺使用を訴求し、和風だしの素では前年並を確保。野菜価格が乱高下したが、Cook Doなどの合わせ調味料は好調。節約志向も影響したが、基礎調味料はお得感を訴求した増量品が好調だった」。

26年度は、「食の二極化に合わせた価値創造と、酷暑・夏の長期化対応を軸に販売を底上げする」方針だ。「食の二極化」とは、スマートにささっと『すませる食事』と、華やかに『楽しむ食事』。酷暑、夏の長期化対応では、4〜8月の販売の底上げ。

25年の食の二極化の好事例として、『すませる食事』としてオフィスやランチタイムにスマートに手軽に食べられる「クノール サクサクdeコパン」(発売5カ月で売上高8億円超え)。『楽しむ食事』の代表格として「Cook Doプレミアムシリーズ」（23年発売以降、累計2,000万食を発売）、自宅で海外気分が味わえる「Yum Yumシリーズ」（ライフスタイル系のメディアで紹介）をあげた。

食の二極化に向けた26年の新製品は各ブランドを『すませる食事』を個食、簡便、節約に、『楽しむ食事』をご褒美、華やか、好奇心に色分けし、『すませる』と『楽しむ』に合わせ幅広く価値提供を目指す。

酷暑、夏の長期化対応では、「4〜8月の春夏期に伸びシロがある」と判断。夏に食べやすいメニュー提案として「つめた〜い 氷みぞれつゆ」と、調理負担を軽減するタイパ商品として「ひき肉が化ける。ハンバーグの素」、熱中症対策として「アミノバイタルゼリードリンクガッツギア」などをあげた。

「つめた〜い 氷みぞれつゆ」

「つめた〜い 氷みぞれつゆ」は、冷凍庫で凍らせて使う革新的な麺用調味料。特許出願中の独自技術「みぞれ凍結製法」により、マイナス10度以下の氷点下の冷たさとシャリシャリ食感、力強いだしの味わいを実現。暑さで調理も食事も意欲が低下する生活者に驚きと感動の「氷点下体験」を届ける。マンネリ化したつゆ売場には新しい提案が求められおり、流通からも高く評価されていると言う。「ひき肉が化ける。ハンバーグの素」は、ひき肉に混ぜるだけでハンバーグが簡単に作れるタイパ商品。外食店向けの独自技術を活用し、肉の食べ応え、ジューシー感、思わずごはんが進む味付けなど、自宅ではできないハンバーグ専門店のような味わいを実現。調理時間は約半分で済み、物価高でも主材料であるひき肉の価格が安定している。

「ひき肉が化ける。ハンバーグの素」

味の素KK学園

授業形式で製品の魅力発信

「ブレンディ マイボトルスティック」のプレゼン風景

味の素グループ2026年春季 新製品説明会会場は「味の素KK学園」と銘打ち、社員が教師に扮して授業形式で製品の魅力を伝えた。

「氷みぞれつゆ」（かつおだし・鶏だしゆず風味）は、冷たさ、シャリシャリ食感、均一な味わいが特徴。20〜60代の男女をターゲット。オイスターカテゴリーでシェア1ブランドに「Cook Do減塩オイスターソース」を投入。「アミノバイタル アミノエール」は、筋肉をつくる力をサポートする機能性表示食品。「Cook Doきょうの大皿」（肉みそなす用うま辛味噌炒め）は、意外に料理に茄子が使われていないことから、ご飯が進む和風合わせ調味料として発売。「ブレンディ マイボトルスティック」（緑茶・ブレンド茶・紅茶）は、水でさっと溶けるマイボトル専用スティックの機能性表示食品。20〜40代中心にコミュニケーション実施。「ひき肉が化ける。ハンバーグの素」は、特許技術を活用し、専門店品質のハンバーグが作れる。

そのほか「Cook Do甜麺醤」「Bistro Do濃厚トマトクリーム」「クノール5種野菜のミネストローネ」「クノールそれいけ!アンパンマンスープ」「AJINOMOTOことばうっかりサポートえごま油の力」「アミノバイタル ゼリードリンク ガッツギアレモンスカッシュ味」「ジーノウェルビオ」なども展示した。