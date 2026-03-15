3月14日、有吉弘行が自身のXを更新。子育てでありがちな経験談を投稿し、共感の声が寄せられている。

「この日、有吉さんは《オムツ洗濯。ポリマー爆発。絶望しかありません》と、オムツを洗濯した際に起きたと思われるエピソードをポストしました。使い捨てオムツのなかには水を吸うための細かい粒『高吸水性ポリマー』が入っています。

洗濯機にオムツを入れたまま回すと破れて中身が飛び出し、ポリマーが大量に水を吸って膨張。透明のぶよぶよしたゼリー状の塊となり、服などにびっしり付着してしまうのです。有吉さんはこの状態を『ポリマーが爆発した』と表現していました」（芸能担当記者）

この “悲劇” にコメント欄には、

《柔軟剤をたっぷり入れて洗うと落ちますが、まずフィルターを掃除して、洗い上がりにもフィルター掃除してください》

《【柔軟剤のみ】を大量にぶち込んで、洗濯機回してください！》

《とりあえず大きいポリマーは乾いてから払うと取りやすいこともあります。大変だと思いますが、どうか無理せず少しずつ片付けてください…！》

といった “経験者” からのアドバイスが続々と寄せられている。

「有吉さんは3月1日放送のラジオ『有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER』（JFN）で、第2子誕生を告白。『この1週間、2週間ぐらいの間、妻も不在で私はワンオペで子どもの面倒を見ています』と明かし、『激烈に疲れております』と笑いを誘っていました」（芸能プロ関係者）

今回の “ポリマー爆発” も、未経験者が通る “あるある” としてSNSでは温かい目で受け入れられているが、有吉はこれまでも子育ての苦労をたびたび語ってきたという。

「第1子がまだ生後2カ月だった2024年5月には、レモンサワー『甘くない檸檬堂』のCM出演にあたり “甘くないエピソード” を聞かれると、真っ先に子育てをあげていました。

『1日言うこと聞かないですね、なんにも。1日中大変ですね、1日中甘くない』と語っていました。ほかにも『離乳食を食べさせるのは根気がいる』と番組で話しており、子育てにしっかり向き合っている様子が伝わってきます」（同）

51歳で2児の父になった有吉。今回の告白によって、知られざるパパとしての素顔が垣間見えた。