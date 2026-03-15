好きな調味料ランキング、2位「マヨネーズ」、3位「味噌」、1位は…？ 「だしの素、白だし」が7位、 「オイスターソース」が15位にランクアップ
世界的な中華調味料ブランド「李錦記」の商品を販売するエスビー食品は、オイスターソースを中心とした調味料の実態を明らかにするため、全国の男女1,000名を対象に調査を実施した。
最も好きな調味料は、と聞くと1位は圧倒的大差をつけて「醤油（28.4％）」。昨年に続き2年連続の1位に。2位には「マヨネーズ（11.2％）」、3位には「味噌（10.1％）」、4位には「塩（9.4％）」、5位には「ぽん酢（6.3％）」となっている。
順位を上げたものとしては「だしの素、白だし」「わさび・からし・マスタード」「コチュジャン」「オイスターソース」などが挙げられた。
自宅にある調味料に関する調査結果は、「醤油（85.2％）」「塩（83.5％）」「砂糖（78.0％）」「味噌（77.8％）」など、和食の味付けには欠かせない調味料が上位に。「オイスターソース（40.9％）」は全体の約4割だった一方で、「料理好き」の約6割（59.4％）は自宅にオイスターソースがあったとのこと。
料理好きの人と、そうでない人で、自宅にある保有率の差が大きかった調味料は、1位「コチュジャン（21.0％差）」、2位「オイスターソース（17.2％差）」、3位「酒（12.7％差）」。味のバリエーションや深みを出す調味料が並び、料理へのこだわりが保有率の差に直結しているようだ。
中でも2位となった「オイスターソース」は、約一年前と比べて、「大変好きになった（4.3％）」「好きになった（12.4％）」「やや好きになった（49.5％）」と回答した人を合わせると全体の66.2%。
理由としては町中華ブームなどで、「オイスターソースのおいしさに気が付いたから（42.3％）」のほか、物価高騰によって「オイスターソースは汎用性が高いため節約になるから（38.1％）」「物価高で自炊が増えたから（32.0％）」といった声が大きい。
家庭での調味料選びにどのような変化があったのかという問いにも、「価格の安さを重視するようになった（25.5％）」がトップに。「汎用性の高さを重要視するようになった（18.5％）」や「使用頻度が高い調味料を選ぶようになった（14.2％）」といった回答も。
汎用性という意味でも、価格の安さという意味でも利便性が高いオイスターソース。調査元のS&BではSNSキャンペーン「李錦記オイスターソース党 百万濃愛（ミリオンコクラブ）大作戦」を実施している。1組2名様には香港の本場の料理を楽しんでもらえる香港100万ドルの絶景ツアーをプレゼントするという。
最も好きな調味料は、と聞くと1位は圧倒的大差をつけて「醤油（28.4％）」。昨年に続き2年連続の1位に。2位には「マヨネーズ（11.2％）」、3位には「味噌（10.1％）」、4位には「塩（9.4％）」、5位には「ぽん酢（6.3％）」となっている。
順位を上げたものとしては「だしの素、白だし」「わさび・からし・マスタード」「コチュジャン」「オイスターソース」などが挙げられた。
自宅にある調味料に関する調査結果は、「醤油（85.2％）」「塩（83.5％）」「砂糖（78.0％）」「味噌（77.8％）」など、和食の味付けには欠かせない調味料が上位に。「オイスターソース（40.9％）」は全体の約4割だった一方で、「料理好き」の約6割（59.4％）は自宅にオイスターソースがあったとのこと。
料理好きの人と、そうでない人で、自宅にある保有率の差が大きかった調味料は、1位「コチュジャン（21.0％差）」、2位「オイスターソース（17.2％差）」、3位「酒（12.7％差）」。味のバリエーションや深みを出す調味料が並び、料理へのこだわりが保有率の差に直結しているようだ。
中でも2位となった「オイスターソース」は、約一年前と比べて、「大変好きになった（4.3％）」「好きになった（12.4％）」「やや好きになった（49.5％）」と回答した人を合わせると全体の66.2%。
理由としては町中華ブームなどで、「オイスターソースのおいしさに気が付いたから（42.3％）」のほか、物価高騰によって「オイスターソースは汎用性が高いため節約になるから（38.1％）」「物価高で自炊が増えたから（32.0％）」といった声が大きい。
家庭での調味料選びにどのような変化があったのかという問いにも、「価格の安さを重視するようになった（25.5％）」がトップに。「汎用性の高さを重要視するようになった（18.5％）」や「使用頻度が高い調味料を選ぶようになった（14.2％）」といった回答も。
汎用性という意味でも、価格の安さという意味でも利便性が高いオイスターソース。調査元のS&BではSNSキャンペーン「李錦記オイスターソース党 百万濃愛（ミリオンコクラブ）大作戦」を実施している。1組2名様には香港の本場の料理を楽しんでもらえる香港100万ドルの絶景ツアーをプレゼントするという。