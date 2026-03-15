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デリバリー配達員のレクター氏が自身のYouTubeチャンネルで「出前館が今月2度目のシステム障害… シェア1位獲得は"確実に無理"だと思ったワケ」を公開した。



動画では、出前館で今月2度目となるシステム障害が発生したことを受け、そのシステムの脆弱性から「シェア1位獲得は無理だ」と断言。現状のままではサイバー攻撃の標的になる危険性もあると警鐘を鳴らしている。



レクター氏は、出前館が再びシステム障害を起こした件に言及。公式X（旧Twitter）の投稿を引用し、障害のアナウンスが実際の発生から1時間以上遅れている点を問題視した。障害は約3時間半に及び、特に注文が集中する夜のピークタイムだったため、「結構な損害を負ったかなと思います」と推測する。



さらに、2週間前にも同様の障害があったことを振り返る。前回の障害は大型キャンペーンによるサーバーへの過負荷が原因と推測できたのに対し、今回の障害は「原因がわからないんですよね」と指摘。注文数が特別多かったわけでもない中での障害発生に、不気味さを感じたという。



こうした状況を踏まえ、レクター氏は出前館のシェア1位獲得は「確実に無理だ」と断じる。その最大の理由として「サイバー攻撃の標的にされたら終わり」という点を挙げた。度重なる障害はシステムの脆弱性を露呈するものであり、もし出前館が業界トップシェアを獲得して注目を浴びた場合、ハッカー集団の格好の標的となり、システムを突破されかねないと懸念を示す。「今のシステムだったら多分突破されて終わりますよね」と厳しい見方を示した。



一方で、レクター氏は出前館を応援したい気持ちもあると語る。その理由は、ライバルが弱体化すれば「Uber Eats1強になってしまう」からだ。競争相手がいない状況では、Uber Eatsが配達員にとって不利益な報酬体系の変更などを一方的に進める可能性があると指摘。業界の健全な競争を維持するためにも、出前館にはサーバー強化などの対策を講じ、奮起してほしいとの思いを口にした。