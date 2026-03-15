40歳で結婚を決めた石原良純。12歳年下の妻・幸子さんとのスピード婚の裏側には、強烈な個性を放つ父・石原慎太郎の“洗礼”が待ち構えていた。両親への紹介の場や、父の意向が色濃く反映された披露宴の演出。結婚を振り返る中で浮かび上がるのは、華麗なる一族・石原家の独特な家族関係と、父と息子の間にある複雑な距離感だった。※本稿は、政治ジャーナリストの石原伸晃、タレントで気象予報士の石原良純、政治家の石原宏高、美術家の石原延啓による著書『石原家の兄弟』（新潮社）の一部を抜粋・編集したものです。

石原良純が40歳で結婚した

12歳年下妻とのなれ初め

「40歳までに結婚しなかったら、お前、勘当だからな」

いつの頃からか、親父は僕の顔を見る度に、そんなセリフを繰り返すようになった。40が近づいても、気ままな独り暮らしにうつつをぬかし一向に結婚する気配のない息子を心配したのか。男は所帯を持ってこそ一人前。早く一人前になれと息子を促していたのか。自分自身は感性の赴くまま、常識にとらわれず生きているのに息子のこととなると突然、常識人になってしまう。そんな面倒くさい二面性が、確かに親父にはあった。

もちろん、そんな親父の薫陶を受けたからではない。僕は40歳で結婚した。お相手は旧姓・稲田幸子さん。スポーツ紙の記事には、お相手は12歳年下の美人女医と紹介されていた。知り合ったきっかけは兄貴の紹介。親に言われて結婚相手を探してくれていたようだから、見合結婚と言ってもよかろう。兄に感謝しているが、兄の嫁さんを紹介したのは僕だからこれでおあいこ。大人気ないと思われるかもしれないが、兄弟はこんなところでも張り合ってしまう。

初めて会ったのは、2002年の6月4日。この日はサッカー日本代表がベルギー戦で引き分けて、日本代表はワールドカップ史上初めて勝ち点を上げた。駅前で号外を手渡されたから覚えている。それでも待ち合わせた和食屋さんで、僕はあまり酒を飲まなかったというから、僕なりに緊張していたのだろう。その後、3回目のデートで僕はプロポーズし、彼女はそれを受けた。いわゆるスピード婚のはしりだ。

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