「まさに美の象徴」北川景子、日本アカデミー賞授賞式でのドレス姿に「ま、眩しい〜」「色っぽい」の声
俳優の北川景子さんは3月14日、自身のX（旧Twitter）を更新。13日に行われた「第49回 日本アカデミー賞」授賞式でのドレス姿を披露しました。
【写真】北川景子、「美し過ぎる」ドレス姿
コメントでは「細っ！」「ま、ま、眩しい〜」「まさに美の象徴です」「美し過ぎる」「色っぽいです」「プロポーションが素敵過ぎる!!」「この世のものとは思えない美しさ」「女優もお母さんも頑張ってて尊敬」と称賛の声が多数寄せられています。
(文:福島 ゆき)
【写真】北川景子、「美し過ぎる」ドレス姿
「この世のものとは思えない美しさ」北川さんは「日付が変わるまでに更新できた！ 子どもたちのインフルもうつらず会場にも伺えて感謝です。皆様ありがとうございました ナイトフラワーまだまだよろしくお願いします！」とつづり、2枚の写真を投稿。13日に行われた「第49回 日本アカデミー賞」授賞式での抜群のスタイルが際立つドレス姿を披露しています。
「こんな日が来るなんて」映画『ナイトフラワー』で「第49回 日本アカデミー賞」の優秀主演女優賞を受賞した北川さん。授賞式当日13日の投稿では「こんな日が来るなんて。これからも希望を捨てずに、泥くさく、粘り強く、日本映画のために力を尽くせるよう精進していきます みさとちゃん！ 二郎さん！ おめでとうございます」と喜びの声をつづり、ファンからは祝福の声が寄せられています。
(文:福島 ゆき)