

本日の日経平均株価は、原油高によるインフレ圧力の高まりを警戒する売りが優勢となり、前日比572円安の5万4452円と3日ぶりに反落した。相場全体が下落するなか、逆行高で上場来高値を更新した銘柄は11社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。



上場来高値を更新した主な銘柄は、業績・配当予想を引き上げ自社株取得枠も拡大した京都フィナンシャルグループ <5844> [東証Ｐ]など。そのほか、ＢｕｙＳｅｌｌ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ <7685> [東証Ｇ]は4日連続で高値を更新した。



※24年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。



■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧

コード 銘柄名 市場 業種

<1436> グリーンエナ 東Ｇ 建設業

<1776> 三井住建道 東Ｓ 建設業

<4578> 大塚ＨＤ 東Ｐ 医薬品

<4979> ＯＡＴアグリ 東Ｓ 化学

<5844> 京都ＦＧ 東Ｐ 銀行業



<5985> サンコール 東Ｓ 金属製品

<6085> アーキテクツ 東Ｇ サービス業

<7425> 初穂商事 東Ｓ 卸売業

<7539> アイナボＨＤ 東Ｓ 卸売業

<7685> バイセル 東Ｇ 卸売業



<8715> アニコムＨＤ 東Ｐ 保険業



株探ニュース

