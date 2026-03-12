最強2.4Lターボ搭載×右ハンドルの「ウィルダネス」登場！

スバルのニュージーランド法人は2026年2月17日に7代目「アウトバック」の導入を発表しました。

このモデルは、ステーションワゴンの快適な乗り心地とSUVの走破性をあわせ持つ「ワゴンSUV」としての伝統を継承しつつ、より実用性を高めて登場。

【画像】超カッコいい！ これがスバルの「新型ワゴンSUV」です！（30枚以上）

今回の大きなトピックは、ニュージーランド市場では初となる本格的な悪路仕様の「ウィルダネス（Wilderness）」がラインナップに加わったことです。

ウィルダネスは、専用の2.4リッター水平対向4気筒ターボエンジンを搭載し、最高出力194kW、最大トルク382Nmを発揮。最低地上高は240mmまで高められ、障害物を回避しやすいようバンパー角度も最適化されました。

さらに、電子制御ダンパーと「X-MODE」を組み合わせることで、泥道や急勾配といった厳しい路面状況でも安定した走行を可能にしています。

車内のテクノロジーも刷新され、ダッシュボード中央には、これまでの縦型から形状を変えた12.1インチの横型タッチパネルを配置。処理速度が約2.5倍に向上し、ワイヤレスでのスマートフォン連携にも対応しています。

運転席のメーターは12.3インチのフル液晶が標準となり、地図などの情報を大きく表示できるようになりました。

一方で、使用頻度の高いエアコン調節などには物理ボタンを残すなど、運転中の操作性にも配慮されています。

室内空間は、長時間のドライブでも疲れにくいよう、腰をしっかり支える新構造のシートを採用。また、荷室の開口部を50mm広げたことで積み下ろしを容易にし、ドアポケットには大型ボトルホルダーを備えるなど、細かな使い勝手も向上しました。

さらに、屋根のルーフレールは363kgの荷重に耐える設計で、キャンプなどのアウトドアシーンでの実用性も確保しています。

安全面では、最新の「アイサイト」を全車に標準装備し、広角カメラの採用により、交差点での自転車や歩行者をより早く検知できるほか、ドライバーの顔を認識して居眠りや脇見を警告するシステムも備えました。

新型アウトバックおよびウィルダネスは、現在ニュージーランド国内で注文を受け付けています。

ニュージーランドでの発表を受け、日本のSNSでは、驚きとともに強い期待感が広がっています。特にファンの間で熱を帯びているのが、待望の「右ハンドル仕様」の新型アウトバックおよびアウトバック ウィルダネスが登場したことへの反応です。

とくにウィルダネスは、北米を中心とした左ハンドル市場の専用モデルという印象が強く、日本のユーザーにとっては「憧れの存在」でした。

しかし、同じ右ハンドル国であるニュージーランドでの設定が明らかになったことで、「ついに現実味が帯びてきた」「これなら日本導入へのハードルはほぼ無くなったはず」といった、日本での販売を確実視するような前向きな声が相次いでいます。

また、パワーユニットに対する関心も高く、2.4リッターターボエンジンの搭載には「このゆとりこそアウトバックの真骨頂」「1.8リッターでは物足りなかった層への決定打になる」と、走りの質にこだわる人から支持が集まっています。

インテリアの刷新についても、使い勝手の面で好意的に受け止められているようです。特に12.1インチの横型モニターへの変更は、「視認性が向上し、スマホ連携もしやすそう」と、実用重視の人から高く評価されています。

一方で、日本国内でのアウトバックの先行きを不安視する声があるのも事実です。「海外ではこんなに魅力的なモデルが出るのに、日本でのアナウンスがないのは寂しい」「スバルのフラッグシップとして、ぜひこの仕様で日本でも勝負してほしい」といった、メーカーへの切実なリクエストも見受けられました。