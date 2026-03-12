横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズでは、苺の食べ納めから春のお祝い・歓送迎会の乾杯まで、さまざまな季節限定プランを提供中。

“春の節目”を彩るホテルダイニング＆ステイで、春風に包まれながら大切な人と過ごす、特別なひとときを満喫できる各種メニューを紹介します☆

横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズ「2026年 春季節限定メニュー・お祝いプラン」まとめ

場所：横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズ 館内各所

横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズでは、館内各レストランおよび宿泊プランで、春の訪れに合わせた季節限定メニューやお祝いプランを展開中。

ラウンジ「シーウインド」やスカイラウンジ「ベイ・ビュー」では、時間帯で選ぶ、ストロベリースイーツの食べ納めが提供されています。

昼はストロベリーアフタヌーンティーやパフェなど、“いちごの最終章”を楽しむ褒美時間。

夜にはナイトスイーツブッフェやハイティーなどで、大人のための華やかな春のひとときが用意されます☆

さらに、オールデイダイニング「コンパス」や日本料理「木の花」、中国料理「彩龍」などの各種ダイニングでは、多彩な春のお祝いシーンに寄り添うプランを展開。

卒業・入学・異動など人生の節目を祝うお祝いプランや、歓送迎会に最適な感じも主役も笑顔になれるプランなどをそろえています。

また、バルーン装飾やケーキで特別な一日を演出する、セレブレーションステイも提案。

横浜の春景色とともに、大切な人と過ごす心あたたまるひとときを届けます！

ラウンジ「シーウインド」アフタヌーンティーセット〜ストロベリー〜

料金：1人 6,500円(税・サ込)

提供期間：〜2026年5月31日（日）

提供時間：12:00〜毎日提供

提供場所：ラウンジ「シーウインド」（2F）

ラウンジ「シーウインド」で提供する「アフターヌーンティーセット」は、優雅なひとときの代名詞。

期間限定の「アフタヌーンティーセット〜ストロベリー〜」は、好評につき2026年5月31日まで提供期間が延長されます☆

格調高いティースタンドには、旬の苺を贅沢に使用した華やかなスイーツと、ホテルメイドの精巧なセイボリーを美しくセット。

ドイツの老舗「ロンネフェルト」の香り高い紅茶とともに、春のやわらかな陽ざしを感じながら、ゆったりとした午後の時間を楽しめます。

日常を離れた、優雅で心ときめくひとときは、自分へのご褒美にふさわしい贅沢なティータイムです！

ラウンジ「シーウインド」あまおうパフェ

料金：単品 4,000円(税・サ込)／ドリンクセット 5,000円(税・サ込)

提供期間：〜2026年3月31日（火）

提供時間：月〜金曜日 10:00〜21:00（LO 20:30）、土曜日 9:00〜21:00（LO 20:30）、日曜日・祝日 9:00〜20:00（LO 19:30）

提供場所：ラウンジ「シーウインド」（2F）

苺の王様「あまおう」を贅沢に使用し、アートのように繊細に仕立てたパフェは、新ペストリーシェフによる珠玉の逸品。

ローズ香るホワイトチョコレートクリームや軽やかなビスキュイが美しく層を成し、ひと口ごとに異なる食感と味わいのハーモニーを楽しめます！

トップには大粒の「あまおう」とラズベリーマカロンをあしらい、頑張った自分へのご褒美や大切な人との特別な時間を華やかに演出。

春の“食べ納め”にふさわしい、贅沢なパフェです☆

ラウンジ「シーウインド」ナイトスイーツブッフェ〜Sweets Parade 〜ストロベリー〜

料金：1人 7,000円(税・サ込)／子供（4歳〜未就学児）3,500円(税・サ込)

※スイーツはオーダーブッフェにて提供

提供期間：〜2026年5月28日（木）※毎週水曜・木曜開催、2026年4月29日（水・祝）5月6日（木・祝）を除く

提供時間：18:30〜21:00（L.O.20:30）

提供場所：ラウンジ「シーウインド」（2F）

旬の苺を主役にした、多彩なストロベリースイーツが並ぶ人気のナイトスイーツブッフェは、好評につき2026年5月28日まで、期間を延長。

2026年5月からは、1人1皿限定のスペシャルアシェットデセールが「ヴァシュラン フレーズ」へと一新します！

サクサクの苺メレンゲにバニラアイス、爽やかなヨーグルトクリームと濃厚な苺ソースを合わせたデザートです。

ライトミールやワインなども充実した、夜だけの特別な“苺時間”を楽しめます☆

スカイラウンジ「ベイ・ビュー」ストロベリーアフタヌーンティーセット

料金：月〜金曜日 7,500円(税・サ込)／土〜日曜日・祝日（クレームダンジュ付）8,500円(税・サ込)

提供期間：〜2026年5月31日（日）

提供時間：11:30〜16:30（LO 14:30／2時間制）

提供場所：スカイラウンジ「ベイ・ビュー」（28F）

スカイラウンジ「ベイ・ビュー」にて、横浜の眺望とともに堪能できる、優雅な「ストロベリーアフタヌーンティーセット」も2026年5月31日まで延長。

「苺のショートケーキ」や「苺のジュレ」など心躍るストロベリースイーツ5種に加え、土日祝日限定で「クレームダンジュ 温かいベリーのソース」も登場し、旬の苺を贅沢に味わえます。

さらに「苺とモッツァレラのカプレーゼ」や「ストロベリーサンドイッチ」「パテ・ド・カンパーニュのミニバーガー」など、シェフ特製のセイボリーも充実。

人気のフレッシュ苺に加えてローストビーフも楽しめるほか、飲み物はアムシュティーの紅茶をはじめ、スパークリングワインをブッフェスタイルで用意されます！

スカイラウンジ「ベイ・ビュー」スプリング イブニングハイティー 〜桜色と泡で彩る、春のひととき〜

料金：11,000円(税・サ込)

提供期間：〜2026年4月30日（木）※日曜〜金曜開催

提供時間：17:30〜21:00（最終入店19:00）※2時間制（ドリンク90分制）

提供場所：スカイラウンジ「ベイ・ビュー」（28F）

スカイラウンジ「ベイ・ビュー」には、歓送迎会やお祝いの席を華やかに彩る春限定のハイティーが登場。

春らしい彩りや香りを放つ前菜から、軽やかで上品なメイン料理、季節のデザートまでを一堂に楽しめる「春の宵を彩る スプリング イブニングハイティー」です。

フリーフローで用意するドリンクには、シャンパン〈モエ・エ・シャンドン〉に加え、桜や苺をテーマにした春限定カクテルやモクテルも充実。

煌めく夜景とピアノの生演奏に包まれながら、大切な人と過ごす時間にも、仕事終わりのご褒美時間にも☆

春の宵を、最上階のパノラマビューで堪能できます。

オールデイダイニング「コンパス」冬の北海道フェア〜十勝・道央〜

料金：

ランチ＜平日＞ 大人 6,200円(税・サ込)／子供3,000円(税・サ込)／シニア5,000円(税・サ込)

ランチ＜土日祝＞ディナー＜全日＞大人 9,300円(税・サ込)／子供4,500円(税・サ込)／シニア7,500円(税・サ込)

※子供 4歳から小学生、シニア 62歳以上

提供期間：〜2026年4月12日（日）

提供時間：ランチ11:30〜16:00/ディナー＜平日＞ 17:30〜21:30、＜土日祝＞ 17:00〜21:30

提供場所：オールデイダイニング「コンパス」（2F）

家族三世代や友人同士で、好きなものを好きなだけ楽しむなら、オールデイダイニング「コンパス」のブッフェがおすすめ。

現在開催中の「冬の北海道フェア〜十勝・道央〜」では、春の主役となるメニューが集結しています☆

ブランド肉の「米愛豚（まいらぶた）」や「本ずわい蟹」など、北の大地の恵みが勢揃い。

お子様からシニアまで満足できる多彩なラインナップで、気兼ねないお祝いの席を一層盛り上げます！

日本料理「木の花」木の花「春のお祝いプラン」〜春の旬尽くし、新たな門出を彩る〜

内容・料金：春のお祝いプラン 昼会席 16,000円(税・サ込)／春のお祝いプラン 夜会席 25,000円(税・サ込)

提供期間：〜2026年4月22日（水）

提供時間：

昼食 月〜金 11:30〜16:00、土日祝 11:00〜16:30

夕食 月〜土 17:30〜22:00、日祝 17:30〜21:30

提供場所：日本料理「木の花」（8F）

日本料理「木の花」では、家族でゆったりお祝いできる「春のお祝いプラン」を用意。

人生の大きな節目を迎える皆さまへ、春の旬を惜しみなく取り入れた、心尽くしのお祝い会席です☆

周囲を気にせず、家族や親しい人と水入らずの時間を過ごせる個室空間で、ゆったりとした語らいのひとときを楽めます。

また、ホテルならではのきめ細やかな特典を多数用意。

お祝いの席に華を添える「器のお祝い風アレンジ」や、笑顔の瞬間を形に残す「記念写真のサービス」などで、より特別な時間を演出します！

日本料理「木の花」内 鉄板割烹「山吹」季節のおすすめランチコース「春風」〜春の薫りで門出を祝福〜

料金：13,000円(税・サ込)

期間：〜2026年4月22日（水）

時間：月〜金 11:30〜16:00、土日祝 11:00〜16:30

場所：日本料理「木の花」内 鉄板割烹「山吹」（8F）

鉄板割烹「山吹」が活気づく季節、春。

大切な人の新しい一歩を祝う席にふさわしい、特別メニューとして、季節のおすすめランチコース「春風」〜春の薫りで門出を祝福〜が提供されています。

2026年3月18日までは「桃の節句」にちなんだ献立を、2026年3月19日〜4月22日までは、桜の開花に合わせてお花見を体感できるような「春爛漫」の献立をラインナップ。

また、目の前で焼き上げる季節の魚料理や黒毛和牛も、鉄板焼ならではの臨場感とともに楽しめます。

五感を刺激する心地よい音や立ち上る香りが、お祝いの席をより華やかに演出するランチコースです☆

日本料理「木の花」寿司・和牛・天ぷら会席「匠」

料金：25,000円

提供期間：2026年3月19日（木）〜4月22日（水）

提供時間：夕食 月〜土 17:30〜22:00、日祝 17:30〜21:30

提供場所：日本料理「木の花」（8F）

日本料理「木の花」では、春の美食を五感で愛でる、贅の極みとして寿司・和牛・天ぷら会席「匠」も提供。

職人の技が光る「寿司」に、素材の旨みを閉じ込めた「天ぷら」とジューシーな「和牛」を中心に、春の訪れを祝う豪華なラインナップになっています。

コースの始まりを彩るのは、稚鮎や穴子棒寿司など、目にも鮮やかな前菜。

続くお椀には、桜海老のすり流しに桜鯛の酒蒸しを合わせた、春の香りと彩り溢れる一品が用意されます。

メインには、香ばしく焼き上げる和牛肉の石焼きや、豌豆（えんどう）豆の餡が春らしい伊勢海老の煮物など、選りすぐりの山海の幸が並びます。

日本料理「木の花」天ぷらカウンター 春の賞味会 春の恵み「京筍」

料金：25,000円(税・サ込)

提供期間：2026年4月16日（木）〜4月19日（日）

提供時間：17:30〜22:00 土日 17:30〜 21:00

提供場所：日本料理「木の花」天ぷらカウンター（8F）

日本料理「木の花」の天ぷらカウンターでは、春の訪れを感じる季節限定イベント「春の賞味会」を開催。

旬の食材の中でも特に希少で香り高い“京都産筍”をはじめ、春ならではの山菜や魚介など、選び抜かれた季節の味覚が用意されます。

熟練の職人が目の前で丁寧に揚げる天ぷらは、揚げたてならではの軽やかな衣と豊かな香りが魅力です！

出来立てをその瞬間に味わう贅沢も、賞味会ならではの醍醐味。

やわらかな春の息吹を感じる料理とともに、五感で楽しむ特別なひとときを過ごせます☆

日本料理「木の花」季節のモクテル「Spring Bouquet〜春の息吹（いぶき）〜

料金：1,600円(税・サ込)

提供期間：〜2026年4月22日（水）

提供時間：

昼食 月〜金 11:30〜16:00／土日祝 11:00〜16:30

夕食 月〜土 17:30〜22:00／日祝 17:30〜21:30

提供場所：日本料理「木の花」（8F）

季節のモクテル「Spring Bouquet〜春の息吹（いぶき）〜」は、春をグラスに閉じ込めた“飲む花束”がコンセプト。

ローズヒップの淡い桜色とグリーンアップルの爽やかな香りが春の息吹を運ぶ、華やかなモクテルです。

卒業や入学など祝福の季節に、日本料理の美しい前菜とともに、華やかなノンアルコールドリンクで乾杯できます！

中国料理「彩龍」日曜日限定 ディナーオーダーバイキング

料金：大人 13,000円(税・サ込)／小学生 6,500円(税・サ込)

開催日：2026年3月1日（日）・15日（日）・22日（日）・29日（日）、計4日間 ※3月8日（日）は除外日

提供時間：日祝 17:30〜21:00（最終入店20:00）

提供場所：中国料理「彩龍」（3F）

中国料理「彩龍」では、不動の人気メニューを心ゆくまで堪能できる「日曜日限定 ディナーオーダーバイキング」を開催。

極上の美食に酔いしれる、至福の夜を、2026年3月の日曜日限定で楽しめます☆

通常1羽18,000円で提供している本格的な「北京ダック」をはじめ、彩龍が誇る約60品目のバラエティ豊かなメニューを、好きなだけ楽しめるオーダーバイキング。

「和牛サーロインの黒胡椒炒め」や定番の「海老のチリソース煮」などの料理も堪能できます！

さらに、注文した人へのスペシャルサービスとして「蟹肉と高級乾物魚のヒレ入りスープ」を1人1皿サーブ。

前菜とともに、贅を尽くしたディナーの幕開けを演出するサービスです☆

中国料理「彩龍」歓送迎会 個室プラン

料金：13,000円(税・サ込)

開催日：〜2026年5月31日（日）

提供時間：

ランチタイム 月〜金 11:30〜15:30（最終入店14:30）、土日祝 11:30〜16:00（最終入店15:00）

ディナータイム 月〜土 17:30〜22:00（最終入店21:00）、日祝 17:30〜21:00（最終入店20:00）

提供場所：中国料理「彩龍」（3F）

家族や職場の仲間、大切な人たちを送り出し、迎え入れる春。

中国料理「彩龍」では、そんな特別なひとときに最適な、彩り豊かな個室プランが用意されています。

華やかなスパークリングワインでの乾杯で、会食はスタート。

彩龍の料理長 南が厳選した旬の食材を駆使し、熟練の技で仕立てる本格広東料理の数々を、ゆったりとしたコース形式で楽しめます！

プライベートな個室空間だからこそ、周囲を気にせず思い出話に花を咲かせ、心ゆくまで絆を深められるひととき。

洗練されたおもてなしと、心に響く美食の数々が、新たな門出をより一層輝かしいものにしてくれます☆

鉄板焼「さがみ」春の貝づくしコース

料金：35,000円(税・サ込)

提供期間：2026年4月1日（水）〜5月31日（日）

提供時間：

ランチタイム 11:30〜16:00（最終入店14:00）

ディナータイム 月〜土 17:30〜23:00（最終入店21:00）、日祝 17:30〜22:00（最終入店20:00）

提供場所：鉄板焼「さがみ」（28F）

鉄板焼き「さがみ」では、4〜5月に旬を迎える貝を主役にした「春の貝尽くしコース」を、美酒とともに楽しめます！

タイラ貝やマテ貝、サザエを使用した前菜にはじまり、貝の出汁の旨みを活かしたスープ仕立ての一品が登場する特別な貝尽しコース。

メインディッシュは、鉄板で仕上げる三陸産黒鮑を贅沢に味わえます。

さらに、鮑のような食感が特徴のアワビ茸を、濃厚な鮑の肝ソースとともに味わう一皿もラインナップ。

また、浅利で炊き上げたご飯を鉄板で香ばしく仕上げた深川めし風の焼き飯と、宍道湖産しじみの味噌汁も提供されます☆

コースの締めくくりには、貝殻をかたどった最中にアイスを忍ばせたデザートが登場。

繊細で奥深い貝の旨みは、日本酒や白ワインなどのお酒とも好相性です。

前菜から甘味まで、海の恵みを味わい尽くす“貝尽くし”のコースを、好みのドリンクとともに堪能できます！

鉄板焼「さがみ」日本名牛の旅 極上“常陸牛”フェア

料金：日本名牛の旅極上”常陸牛”フェア 30,300円(税・サ込)／極上”常陸牛”ランチ 15,200円(税・サ込)

提供期間：〜2026年3月31日（火）

提供時間：

ランチタイム 11:30〜16:00（最終入店14:30）

ディナータイム 月〜土 17:30〜23:00（最終入店21:00）、日祝 17:30〜22:00（最終入店20:00）

提供場所：鉄板焼「さがみ」(28F)

2026年3月の銘柄牛には、茨城県を代表する黒毛和牛ブランド“常陸牛”を用意。

豊かな自然の中で丁寧に育てられた常陸牛は、上品な甘みときめ細やかな肉質、ほどけるような柔らかさが魅力です。

鉄板焼ならではの高温で一気に焼き上げることで、外は香ばしく、中はしっとりとした極上の口当たりに！

噛むほどに広がる旨みと、繊細な脂の余韻が楽しめます☆

セレブレーションステイ バルーンデコレーション＆ケーキ

ホテル宿泊予約直通：045-411-1133（9:00〜18:00）、reservation@ybsh.jp、Web

横浜ベイシェラトンホテル＆タワーズでは、大切な人の誕生日や記念日、プロポーズなど、一生の記憶に残るひとときを演出する「セレブレーションステイ」が用意されています☆

お部屋のドアを開けた瞬間に広がるのは、華やかなバルーンデコレーションの世界。

ベッドサイドやベッド上を彩るバルーンは、ピンク・ゴールド・ブルーなど、好みのカラーを選べます。

さらに、サプライズで用意するホテル特製ホールケーキが豪華なお祝いシーンをより一層盛り上げ、部屋全体が祝福に包まれる贅沢なステイに！

レストランでの美食の余韻に浸りながら、プライベートな空間でさらに特別な思い出が作れます☆

関東学院大学×ホテル×地域が共創する体験型イベント「子育て応援フェスティバル 2026」

参加費：入場無料 ※一部有料コンテンツあり

開催日：2026年3月29日（日）

時間：10:00〜17:00

会場：横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズ 宴会場（4・5・6階）

横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズの宴会場（4〜6階）では、体験型イベント「子育て応援フェスティバル2026」を2026年3月29日に開催。

プレママ・プレパパや子育て中の家族、将来子どもを持ちたい方へ向けて、出産や子育てを体験しながら学べるコンテンツや企業ブースを展開します！

「ハイハイレース」や「でんしゃであそぼう」、著名人の講演にホテル総料理長による離乳食講座など、ホテルならではの落ち着いた空間で楽しめるイベントです。

この体験型イベントは、関東学院大学 経営学部の産学連携プロジェクトから生まれた企画で、学生のアイデアをもとにホテル・大学・地域が連携して開催。

ホテルの宴会場が“子育ての街”へと変わる、特別な1日です☆

春風に包まれて、大切な人と過ごす横浜ベイシェラトンの特別なひととき。

2026年春に横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズで展開されている「2026年 春季節限定メニュー・祝いプラン」をまとめて紹介しました☆

※仕入れの状況により、一部料理内容や期間の変更、または盛り付け等が変わる場合があります

※写真はイメージです

※2026年4月以降営業時間の変更がある場合があります

※最新の情報はホテル公式ホームページを確認ください

