ソトの先制2ランからタティスJr.の3ランまで一発攻勢

■ベネズエラ ー ドミニカ共和国（日本時間12日・マイアミ）

優勝候補のドミニカ共和国打線が、その圧倒的な破壊力を見せつけた。ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は11日（日本時間12日）、1次ラウンドのプールD最終戦となるドミニカ共和国対ベネズエラ戦が行われ、ドミニカ共和国が4回までに4本の本塁打を放つ猛攻を見せている。日本のファンからも驚きと畏怖の声が上がっている。

メッツのフアン・ソト外野手が口火を切った。初回1死一塁、スポーツ史上最高額の契約を結んだ天才打者が先制の2ランを放つ。3回にはダイヤモンドバックスのケテル・マルテ内野手、ブルージェイズのブラディミール・ゲレーロJr.内野手が連続でアーチを架けた。さらに4回にはパドレスのフェルナンド・タティスJr.外野手が、打った瞬間にそれと分かる豪快な3ラン。雄叫びとともにダイヤモンドを一周し、リードを広げた。

ドミニカ共和国はこのまま勝利すれば1位通過が決定し、王座奪還へ向けて勢いを加速させることになる。会場のローンデポ・パークはスター軍団が快音を響かせるたびに、地鳴りのような大歓声に包まれた。一方で、プールCを1位で通過した日本代表「侍ジャパン」は、14日（同15日）にプールDの2位と対戦することが決まっている。勝ち上がりの状況次第では、この強力打線と対峙する可能性もあり、注目度は高まっている。

SNS上のファンはこの爆発的な攻撃力に驚愕している。「抑えられる気がしない」「ドミニカが異次元すぎる」「ドミニカ打線を日本の投手陣が抑えられる気がしなくて頭抱えてる」「これに勝てるチームいるのか」「バケモンすぎる」「ドミニカ打線、野球星人とでも戦うつもりなんですか?」「ドミニカえぐすぎんか!?」といったコメントが相次いだ。世界トップクラスの選手が並ぶスター軍団が見せたあまりの猛攻は、日本のファンを大きく震撼させている。（Full-Count編集部）