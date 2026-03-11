女優・芳根京子が語った“関西人あるある”が、SNSで賛否を呼んでいる。

3月6日、芳根は大阪のTOHOシネマズ梅田で行われたディズニー＆ピクサーのアニメ映画『私がビーバーになる時』の試写会に登壇。2016年度後期のNHK連続テレビ小説『べっぴんさん』でヒロインを務めていた芳根は、撮影期間中は大阪で暮らしており、関西とはゆかりのある女優だ。

「イベントでは“すべて関西弁で回答する”質問コーナーが設けられると、ノリのいい芳根さんは困惑しながらも『絶好調やで！』と関西弁のイントネーションで返答。

さらに関西での仰天エピソードを問われると、『関西の人、エレベーターの閉まるボタン押しすぎ！めっちゃ押す（笑）。なんなら、まだ私まだ乗ってないのに押す！ってなる。“せっかちさん？”が多いのかな』と語っていました」（芸能記者）

東京出身の芳根にとって、朝ドラの舞台となった大阪は“第二の故郷”ともいえるホームタウン。慣れ親しんだ地に対しして気軽に語ったエピソードは、X上でも話題となった。

共感する声がある一方、

《なんで自分基準で他人否定なの？》

《乗ってないのによく見えたな》

といった不満の声も少なくなかった。芸能関係者はこう語る。

「関西圏には、自動ドアに手をかざして開けたり、信号が青に変わる前から歩き出したりと、せっかちで短気な性格の人、いわゆる“いらち”が多い……そう語られがちですが、こうした気質は地域性としてくくられているだけで、東京でも同じような人はいます。芳根さんの場合、関西生活の思い出を軽いノリで語っただけでしたが、実際の関西人としたら、どちらが自己中心なのかと反発したくなる方もいたのでしょう」（同前）

さらに疑問の声も出ている。

「『なんならまだ私まだ乗ってないのに押す！ってなる』という発言については、“どうやって見ているのか”というツッコミもあります。エレベーターの“閉”ボタンは中から押すのが普通ですからね。

ただ、閉まりかけのドアを急いで押されることや、早く閉めようとする雰囲気を感じた経験を、サービス精神で少し大げさに表現したのかもしれません。イベントの場でも笑いが起きていたので、本人としては“関西あるある”のつもりだったのでしょう」（同）

何気ない体験談だったはずが、地域性の話題だけに思わぬ議論を呼んだようだ。