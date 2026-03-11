カナモト<9678.T>が続急伸し、昨年来高値を更新した。同社は１０日の取引終了後、２６年１０月期第１四半期（２５年１１月～２６年１月）の連結決算を発表。売上高は前年同期比２．８％増の５５１億７４００万円、経常利益は同１４．４％増の５９億６４００万円となった。経常利益の通期計画に対する進捗率は約３２％と好調なスタートとなり、評価されたようだ。



防災・減災対策やインフラ更新、都市再開発、物流施設などの大型案件が進むなか、建設機械レンタルの需要は総じて底堅く推移した。需要に合わせた機材の適正配置など稼働率の向上を図るとともに、コスト管理の強化やレンタル単価の適正化にも取り組み、収益構造が一段と改善。ベースアップによるコスト上昇を補う形で増益につなげた。



出所：MINKABU PRESS