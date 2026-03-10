HANAメンバー生出演！アルバム『HANA』リリース記念スペシャル配信がLINE MUSICで今夜開催
HANAの1stアルバム『HANA』のリリースを記念したスペシャル生配信が、3月10日20時よりLINE MUSICにて行われる。
■1stアルバム『HANA』にまつわるエピソードトークも
HANAのメンバー全員が出演する本配信は、LINE MUSICアプリから誰でも視聴可能。LINE MUSIC公式Xで事前募集したHANAへの質問にメンバーが回答する他、1stアルバム『HANA』にまつわるエピソードトークなど、ここでしか観られないスペシャル企画が届けられる。多くのアクセスが予想されるため、LINE MUSICアプリのインストール、LINEログインは、配信開始1時間前までに済ませておこう。
さらに、配信翌日より期間限定で、1stアルバム『HANA』に収録された「ALL IN」をLINE MUSICアプリで再生すると、生配信後のオフショットが見られる企画も予定。詳しくはLINE MUSICの公式Xでの続報を要チェックだ。
■配信情報
『HANA 1st Album「HANA」リリース記念スペシャル生配信＠LINE MUSIC』
03/10（火）ティザー 18:00～ / 配信 20:00～
配信アプリ：「LINE MUSIC」アプリ
出演：CHIKA、NAOKO、JISOO、YURI 、MOMOKA、KOHARU、MAHINA
■リリース情報
2026.02.23 ON SALE
DIGITAL ALBUM『HANA』
2026.02.25 ON SALE
ALBUM『HANA』
■【画像】アルバム『HANA』配信ジャケット
■関連リンク
『HANA 1st Album「HANA」リリース記念スペシャル生配信＠LINE MUSIC』特設サイト
https://music.line.me/top/news/260303/001
LINE MUSIC OFFICIAL X
https://twitter.com/LINEMUSIC_JP
HANA OFFICIAL SITE
https://hana.b-rave.tokyo