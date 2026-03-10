国際原油価格が取引時間中に一時1バレル＝120ドルに迫り、世界の金融市場を揺るがしている。中東情勢悪化の余波で原油輸送の核心ルートであるホルムズ海峡が閉ざされたのが起爆剤となった。市場では第4次石油危機の可能性まで議論される。

9日の米ニューヨーク商品取引所でウエスト・テキサス・インターミディエート（WTI）先物価格は午後4時基準1バレル＝104．01ドルで取引された。この日98ドルで取引を始めて取引時間中には一時前営業日比31．3％急騰した119．43ドルまで値を上げた。WTI価格が100ドルを超えたのは2022年7月以降で初めてだ。ブレント原油先物価格も取引時間中に119ドルを記録した。

衝撃は韓国の金融市場にも広がった。この日韓国総合株価指数（KOSPI）は5．96％下落し5251．87まで押された。ウォン相場はこの日昼間の取引で19．10ウォンのウォン安ドル高となる1ドル＝1495．50ウォンを記録した。1500ウォンに迫り金融危機当時の2009年3月から17年ぶりのウォン安水準だ。原油価格危機に韓国政府は石油製品最高価格制施行に続き追加補正予算編成の可能性まで示唆した。青瓦台（チョンワデ、韓国大統領府）の金容範（キム・ヨンボム）政策室長はこの日の会見で追加補正予算と関連し「追加対応が必要ならば真摯に考えなければならない状況になった」と話した。

今回の事態の直接的な原因はホルムズ海峡封鎖だ。世界の海上原油・ガス物流量の約20％が通過する戦略的要衝地だ。情勢悪化後にタンカー通行量は1週間で約90％減少した。海峡封鎖により原油輸出が行き詰まると一部産油国は減産に入った。

◇「物価上昇圧力拡大、FRB臨時会議の可能性」

イラク南部の主要油田の生産量は1日約130万バレルでこれまでの3分の1水準に減った。クウェートは石油供給契約を守ることができないという内容の「不可抗力条項」を宣言した。

市場では今回の事態が過去の第1〜3次石油危機と似た構図に進んでいるとの診断が出ている。1973年の中東戦争後に石油輸出国機構（OPEC）の禁輸措置により触発された第1次、1979年のイラン革命にともなう第2次、1990年のイラクのクウェート侵攻により発生した第3次石油危機のいずれも中東の地政学的リスクが原油供給を揺さぶった事件だった。

今回の危機は石油だけでなくガスまで影響を受けかねない点で複合的だ。中東主要国は液化天然ガス（LNG）輸出の大部分をホルムズ海峡に依存している。ウォール・ストリート・ジャーナルは「韓国半導体産業の場合LNG採掘の副産物であるヘリウムの供給支障で影響を受ける可能性もある」と伝えた。西江（ソガン）大学国際大学院の許允（ホ・ユン）教授は「今回の原油価格上昇速度は過去の石油危機よりも速い。原油価格はほぼすべての産業の基礎原価に影響を与えるため物価全般を刺激する可能性が大きい」と話した。

米国内でも景気が鈍化する中で物価だけ沸き上がるスタグフレーションの懸念が提起される。米投資銀行レイモンド・ジェームズは「原油価格急騰で物価上昇圧力が大きく米連邦準備制度理事会（FRB）が金利政策と関連した臨時会議を開く可能性がある」と予想した。

トランプ米大統領はこの日「イランの核脅威が除去されれば原油価格は早く下落するだろう。米国と世界の安全のための小さな代償」と話した。しかし市場では原油価格見通しを急いで修正している。ゴールドマン・サックスは「原油供給が長期間萎縮する場合、価格は過去最高（147ドル）に近づく」と警告した。