「熱愛報道」上田竜也、ツーショットに「付き合ってるんだ！」「美女を連れて映画館デート!?」の声
元KAT-TUNの上田竜也さんは3月8日、自身のInstagramを更新。「映画館から出てくる2人の姿」を公開したところ「美女を連れて映画館デート!?」「熱愛報道」といった声が寄せられています。
ファンからは「美人と美女コンビきたー！」「美女を連れて映画館デート!?」「怪しい〜おデート〜」「熱愛報道」「とんだスクープですね！」「付き合ってるんだ！」「彼女にしか見えない」「双方の事務所www」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
「とんだスクープですね！」上田さんは「本誌は某所にて映画館から出てくる2人の姿をキャッチ」とつづり、1本の動画を投稿しました。上田さんと仲むつまじい様子で映っている“美女”は、男性アイドルグループ・KEY TO LITの中村嶺亜さん。本当に“美女”に見えてしまうほど、中性的で美しい顔立ちです。上田さんは「双方の事務所に関係を聞いたところ期日までに返答はなかった」ともつづっています。
過去にも「美女と密会」ショットを公開2025年9月8日にも「今日も稽古終わり美女と密会」とつづり、中村さんとのツーショットを投稿していた上田さん。ファンからは「嶺亜ちゃん本当美人すぎる」「いつも美女の供給感謝です」「どっちを見ても美女眼福」といった反響が寄せられました。今後の投稿にも期待したいですね。
