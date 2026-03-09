Snow Manの佐久間大介が自身のInstagramで、主演映画のオフショットを公開した。

【写真】佐久間大介が銀髪×サスペンダー×スリッパ姿を披露、撮影秘話も告白

■佐久間大介「実はこの戦闘シーンは」撮影秘話明かす

この日の佐久間は、白いヘンリーネックTシャツにサスペンダーパンツ姿で登場。左手をポケットに入れ、一方の右手では足元を指差し。その足元にはなんとスリッパを履いている。

佐久間は「映画スペシャルズ オフショット」とハッシュタグを交えながら写真を紹介し、「実はここの戦闘シーンはスリッパでした」と顔文字を添えて報告した。

佐久間が主演を務める映画『スペシャルズ』は、3月６日から公開中。佐久間をはじめ、キャスト陣によるオフショットにも注目だ。

この投稿には、「スリッパまで見てなかった！」「また観に行って確認しなきゃ」「流石さっくん！」「スリッパでアクションしていたとは思えないくらい激しかった」「キレとスピード感がハンパなかった」と驚きの声が寄せられていた他、「銀髪もサスペンダーも大好き」「パツパツ衣装だいすき」などスタイリングにも注目が集まっていた。

