『ネクスジェン』が誕生20周年 新作『NX250アイアン』をJGFにて発見！
3月6日から8日まで開催中の「ジャパンゴルフフェア2026」（以下、JGF）。筆者が、実際に会場で「見た」、「聞いた」、気になるものをご紹介。
【写真】新作アイアンは、中空みたいにやさしいけどシャープな顔
中古クラブをはじめとする総合ゴルフショップのゴルフパートナーが展開するプライベートブランド『NEXGEN（以下：ネクスジェン）』が誕生20周年を迎え、会場のブースでは試打コーナーに多くのゴルファーが集まり盛り上がりを見せていた。プライベートブランドとしては異例とも言える商品ラインナップを充実させているネクスジェンだが、今回のゴルフフェアにて新アイアン『NS250』シリーズが初お披露目となった。早速、会場にいたゴルフパートナー契約ドラコンプロ、安楽拓也に話を聞いた。新アイアンの特徴は「まずはクラブとしての完成度の高さが秀逸。見た目にかっこいいというのは重要な要素ですが、しっかりとやさしさと飛びを担保しているので、アマチュアにも是非打って欲しい」と話す。シャープなヘッド形状はもちろんだが、装着されたシャフトの意匠もブラック基調で、さりげないロゴの配色も渋い。一見すると中空アイアンのような形状だが、担当者いわく、大きくえぐったキャビティ構造にフタをしているだけで、一般的な中空アイアンとは異なる。スクエアでシャープな見た目で、ウェッジなど、つかまりやすい番手は左へ引っかけないようオフセットを徐々に少なくしている（逆に長いクラブはオフセットを多くつけている）という。安楽はさらに続けて、「誕生20周年を迎え、『ネクスジェン』は新たなステージに入ったと思います。クラブ単体ではなく、キャディバッグやグローブなども含めたトータルブランドとして、今後はプロゴルファーによる試合での使用も増えていくはずです」大手クラブメーカーに引けをとらない性能をひっさげ、登場する新アイアン。実際に店頭で手に取れる日が待たれるところだが、今のところ発売予定は4月24日となっている。◇ ◇ ◇●河本結が使う新アイアンを激写！ 関連記事「神谷そらと吉田鈴がぞっこん！ 未発表のキャロウェイ軟鉄アイアンに「Xフォージド」の刻印」をチェック
