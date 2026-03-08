侍ジャパンがWBC(ワールドベースボールクラシック)で連勝で勢いにのっていますが、最後の締めでいつも選手らはわちゃわちゃとしています。

連日多くのファンが東京ドームへ赴き侍ジャパンを全力応援。それに応えるように初戦のチャイニーズ・タイペイ戦は13-0大勝、韓国戦は手に汗握る展開を乗り越え8-6と連勝しています。

試合後には応援してくれたファンへお礼の挨拶をしますが、その際に代表選手が前に出てお辞儀してそれに続き全員がお辞儀する流れとなっています。チャイニーズ・タイペイ戦では整列する際に鈴木誠也選手や近藤健介選手がグランドスラムを放った大谷翔平選手を前へ強く押しますが、後からやってきた先発の山本由伸投手を大谷選手が捕まえ、前へ。最終的には山本投手が試合を締める大役を務めます。

韓国戦では1回表に3点を失い、迎えた直後の攻撃で鈴木選手の2ランホームランが流れを変え、さらにもう一発と2ホーマーを記録したこともあり、村上宗隆選手から前へ押しやられた鈴木選手。それを拒否し、9回にフェンス際でスーパーキャッチをみせチームを救った周東佑京選手を指名し譲りました。

侍ジャパンはチーム一丸で誰もがスペシャルなプレーで勝利をつかんでいます。今後も試合最後の挨拶でわちゃわちゃが見られるかもしれません。