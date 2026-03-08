【hololive SUPER EXPO 2026】 開催日時：3月6日・7日・8日 開場：9時/ 閉場18時（最終入場 17時） ※3日間ともに同時間 会場：幕張メッセ「国際展示場4-8ホール」 〒261-8550 千葉県千葉市美浜区中瀬2丁目1 各日ともに入場券：6,600円

フリューは、3月6日より開催されているイベント「hololive SUPER EXPO 2026」にて、プライズ「ぬーどるストッパーフィギュアプラス －獅白ぼたん－」などを展示している。

今回イベント会場の同社ブースでは、様々な「ホロライブプロダクション」関連グッズを展示しており、プライズ「ぬーどるストッパーフィギュアプラス」から獅白ぼたんさんの彩色原型や、百鬼あやめさんの原型を展示。

その他にもロングクッションやぬいぐるみ、アクリルキーホルダーなど、様々な商品が展示されており、また各アイテムのそばにはホロライブメンバーによる多数のコメントが書かれている。

さらにプライズやグッズ以外にも、現在予約受付中のソフビフィギュア「リアルサイズソフビコレクション ぽこべぇ」や、プライズ「MOCHIPICO（もちぴこ）」より白上フブキさん、大神ミオさんの「超特大もちぴこBIGぬいぐるみ」も展示されている。

「ぬーどるストッパーフィギュアプラス －獅白ぼたん－」

「ぬーどるストッパーフィギュアプラス －百鬼あやめ－」

グッズ類

「リアルサイズソフビコレクション ぽこべぇ」

「MOCHIPICO（もちぴこ）」 白上フブキさん大神ミオさん 超特大もちぴこBIGぬいぐるみ

(C) COVER