【ピザハット】定番ピザ810円に贅沢なハーフ＆ハーフ、飲めるピザシリーズも！毎月恒例のお得な″ハットの日″スタート《10日まで》

ピザハット、2026年3月8日から10日までの3日間、対象のピザやサイドメニューがお得になる「ハットの日」を開催します（一部店舗を除く）。

野球観戦のお供にもぴったり

毎月恒例の"ハットの日"。8日から10日までの3日間限定で、持ち帰りピザが810円になるなど、人気のピザが破格の値段で楽しめるキャンペーンです。

Mサイズの定番ピザ4種類が810円

ピザハットの定番ピザ4種類（Mサイズ）が、持ち帰り限定で810円に。

対象ピザは、「ピザハット・マルゲリータ」「ペパロニクラシック」「じゃがマヨコーン」「芳醇ベーコンマッシュルーム」です。

お持ち帰り限定で、通常価格1860円のところ、1050円引きの810円に。

生地は「ハンドトス」「スペシャルクリスピー」「ふっくら鉄鍋パンピザ」から選べます。ただし、「ふっくら鉄鍋パンピザ」を選択した場合は、別途生地料金が発生します。

ハットの日特別ハーフ＆ハーフ以外で通常価格のピザやハットの日対象ピザでのハーフ＆ハーフはできません。

一部店舗では対象商品が異なります。

ハーフ＆ハーフと「フレンズ4」が1100円

いろんな味を楽しみたい人におすすめのハーフ＆ハーフと「フレンズ4」。

対象ピザは、「ガーリックミートグルメ／ペパロニクラシックのハーフ＆ハーフ」、「クリームチーズベーコン／直火焼 テリマヨチキンのハーフ＆ハーフ」、「とろ〜りたまごのせカルボナーラ／とろ〜りたまごのせデラックスのハーフ＆ハーフ」、「フレンズ4」、「ツナマイルド／ほっくりポテマヨソーセージのハーフ＆ハーフ」、「芳醇ベーコンマッシュルーム／海老マヨ明太ベーコンのハーフ＆ハーフ」の6種（Mサイズ）です。

お持ち帰り限定で通常価格2095円〜2580円のところ、最大1480円引きの1100円に。

なお、「とろ〜りたまごのせカルボナーラ／とろ〜りたまごのせデラックスのハーフ＆ハーフ」は店舗限定です。

生地は「ハンドトス」「スペシャルクリスピー」「ふっくら鉄鍋パンピザ」から選べます。「ふっくら鉄鍋パンピザ」を選択した場合、別途生地料金が発生します。

ハットの日特別ハーフ＆ハーフ以外で通常価格のピザやハットの日対象ピザでのハーフ＆ハーフはできません。

一部店舗では対象商品が異なります。

「ピザハット・ベスト4」が1300円

「ほっくりポテマヨソーセージ」「ピザハット・マルゲリータ」「特うまプルコギ」「テリマヨチキン」の人気ピザ4種が1枚に集結した「ピザハット・ベスト4」（Mサイズ）が、テイクアウト限定の特別価格で登場します。

お持ち帰り限定で、通常価格3190円のところ、1890円引きの1300円に。

生地は「ハンドトス」「スペシャルクリスピー」「ふっくら鉄鍋パンピザ」から選べます。「ふっくら鉄鍋パンピザ」を選択した場合、別途生地料金が発生します｡

飲めるピザシリーズ「特製ミートソースグラタン」が1810円

大人気の飲めるピザシリーズから、「特製ミートソースグラタン」（Mサイズ）が"ハットの日"に登場します。

お持ち帰り限定で、通常価格3190円のところ、1380円引きの1810円に。

ミミまでチーズがかかった特別なハンドトス生地です。チーズの量が多いため、ピザからチーズがあふれている場合があります。

セット注文でサイドメニュー2種がお得

対象のサイドメニューは、「[Mサイズ]ハットフライポテト」と、「もちっと！ハニーフォカッチャ(8個入り)」です。

"ハットの日"対象ピザを購入した場合のみ、通常価格500円のところ半額の250円に。お持ち帰り限定です。

4種類のSサイズピザが600円【一部店舗限定】

"おひとりさま"にもぴったりなSサイズも、持ち帰り限定で特別価格になります。

対象ピザは、「ピザハット・マルゲリータ」、「ペパロニクラシック」、「じゃがマヨコーン」、「芳醇ベーコンマッシュルーム」の4種類です。

お持ち帰り限定で、通常価格1400円のところ、800円引きの600円に。

生地は「ハンドトス」限定です｡

ハットの日特別ハーフ＆ハーフ以外で通常価格のピザやハットの日対象ピザでのハーフ＆ハーフはできません。

一部店舗では対象商品が異なります。

3月の"ハットの日"の詳細は、公式サイト特設ページから確認できます。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部