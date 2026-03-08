【略語クイズ】「リピ確」はなんの略？サービスや製品が気に入ったときに使える言葉！
学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる略語クイズをご紹介します！
「リピ確」はなんの略？
「リピ確」はなんの略か知っていますか？
ヒントは、サービスや製品が気に入った際に使える言葉です。
あなたは正解がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「リピート確定」を略した言葉でした！
リピ確とは、なにか気に入った製品やサービスに対して、絶対また買いたいという気持ちになった時に使える略語です。
フォーマルな英語では「Confirmed repeat patron」といい、特定のお客さんが何度も利用していることを強調する時に用いられるのだそう。
ちなみに、似たような言葉で「リピ決定！」（＝もう一度作りたいくらい美味しいという意味）や「鬼リピ」などもよく使われていますよ。
あなたはわかりましたか？
身近なものをクイズにして、あなたも家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。
《参考文献》
・『NaitiveCamp.』
ライター Ray WEB編集部