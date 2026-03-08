【略語クイズ】「リピ確」はなんの略？サービスや製品が気に入ったときに使える言葉！

学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる略語クイズをご紹介します！

「リピ確」はなんの略？

「リピ確」はなんの略か知っていますか？

ヒントは、サービスや製品が気に入った際に使える言葉です。

あなたは正解がわかりましたか？

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。