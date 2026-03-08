少食おじさんの博多華丸・大吉が、ただただ食べたい丼か麺を探す街ブラ番組『華丸丼と大吉麺』

3月8日（日）は、横須賀編。神奈川県の三浦半島に位置する横須賀は、1853年にアメリカ海軍のペリーが率いる黒船が来航したことで知られる文明開花の地。現在も、アメリカと日本の文化が融合した雰囲気が漂うエリアだ。

オープニングは「ドブ板通り」で。大吉は横須賀初上陸だが、華丸は「スカジャン」を買いに来たことがあるという。戦後、日本に駐留していた米兵が、帰国時のお土産として作ったとされるスカジャン。全長およそ300mのドブ板通りにはスカジャンのお店のほか、ハンバーガーショップが立ち並ぶ。ドブ板通りには他にも「あるもの」が並んでいる。それは「手形」。手形と添えられた氏名をチェックしていく。華大は「ドブ板ステーション」（横須賀の観光案内所）にお邪魔して、スタッフさんに手形の秘密を教えていただいた。

まもなく「横須賀３大グルメ」がヨコスカネイビーバーガー、よこすか海軍カレー、ヨコスカチェリーチーズケーキであることを知る華大。「丼でも麺でもないです」「どうするの今日は」と作戦会議が始まった。大吉が「丼と麺の縛りはまだ生きてる？」と聞くまでもない質問を投げかけると、華丸が「番組タイトルだからねえ」と珍しく常識的に打ち返す。その舌の根も乾かぬうちに「せっかく横須賀に来たからハンバーガーが食べたいのよ」と本音を漏らす華丸に、大吉も「私もそう思うのよ。アメリカでいうと丼じゃないのかなあ」とエクストリームな解釈で共感する。

そんな2人の前に、「丼」の文字が店頭にデカデカと書かれた天丼のお店「岩松」さんが出現！ 番組タイトルそのままの店舗デザインが、企画の原点に回帰せよと、2人を諭しているようだ。だが、神奈川県のブランド穴子「小柴の穴子」が獲れない日は店を開けないというこだわりを持つ岩松さんは、この日は休業。残念！

博多とんこつラーメンや沖縄そばにも惹かれるが、「横須賀感」の足りなさが気になるところ。華丸は「ハンバーガーじゃない？番組初の」とゴリ押しモードだが、大吉が「まだ候補はあるはず」と丼麺を諦めない。メインの通りから魅惑的な路地へ入ると、飲食店のスタッフさんから「丼麺ですか？」と、声をかけられた。そのお店のランチメニューを見て「ヘルシー丼！」と反応する大吉に、「量減らしましょうか」と店員さんが微笑みかける。華丸が「（この番組、）そんなに伝わってる！？」と目を丸くすると、「好きなんです。小田原のエビフライ、あれ見て食べに行きました」と言うほどの番組ファンだった。

店員さんと握手を交わし、丼麺探しに戻る華大。そこで華大の間に言い争いが勃発！ 大吉は、番組ファンの方のお店で丼を食べるべきだと主張するが、それに対する華丸の発言は、大吉が「無茶苦茶なことを言いよる！」と唖然とするほどドライである。なぜなら華丸には心に決めたお店があるようで、ああ言えばこう言うモードになっている。

その後、華大がたどり着いたお店には、吉本が誇るグルメモンスター、ケンドーコバヤシも訪れていた。そこで2人が注文した「横須賀感」あふれる丼麺とは？ そして、華丸のあまりにも利己的なふるまいに、大吉が「巻き戻してください」「マナーがひどいこの人！」「目を疑った！」とスタッフに訴えかける。仏の大吉を怒らせた華丸の傍若無人な振る舞いにもご注目（？）を！

ABCテレビ『華丸丼と大吉麺』は、毎週日曜ごご1時25分放送中。TVerでも無料配信中。