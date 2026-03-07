アカペラグループ「RAG FAIR（ラグフェア）」の土屋礼央さん（49）が3月6日、自身の公式Xを更新。野球のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）のテレビ中継について、父親から質問を受けたことを明かしました。



【写真】「WBCは何チャンネルでやってるの？」79歳父親とのやりとり

土屋さんは「79歳の父親から電話。『WBCは何チャンネルでやってるの？』Netflixでしか見られないよと伝えると『初めて知った！それはどうやってみるの？』と驚いてた」と父親とのやりとりを披露。



第6回WBCは米動画配信大手「Netflix（ネットフリックス）」が日本での独占放送権を獲得しており、土屋さんは「こういう人、沢山いそうだね」とNetflixでの独占放送を知らない野球ファンを気遣いました。



ネット上では「母から同じ質問受けました」「うちの母親と一緒だ」「うちも親から電話きた」「親に契約してくれと頼まれた」などの反応が。「高齢の母はNetflixで中継と知っていた」という声もありました。