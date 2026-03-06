柏が“ロス五輪世代の逸材”を獲得へ！ 圧巻３戦連発でU-23アジア杯制覇に貢献、27年から加入内定
柏レイソルは３月６日、東京国際大に所属する古谷柊介の2027年からの加入内定を発表。背番号は「30」に決まった。
古谷は21歳のMFで、ロス五輪世代の有望株。柏レイソルA.A.TOR'82、日体大柏高を経て東京国際大に進学し、今年１月にはU-23日本代表（実質、ロス五輪世代のU-21代表）の一員として、U-23アジアカップに出場。大会では３試合連続ゴールを挙げるなど躍動し、チームの優勝に大きく貢献した。初の大舞台で存在感を示し、評価を高めた注目のアタッカーだ。
クラブ公式サイトを通じて同選手は、次のようにコメントしている。
「2027年から柏レイソルに加入することになりました、東京国際大学の古谷柊介です。
毎年のように柏熱地帯やスタンドで応援していた自分が、日立台のピッチに立って戦えるところまで来ることができました。今まで上手く行かない時の方が自分の人生では多かったですが、家族、コーチやスタッフ、チームメイトのおかげで上を向いてサッカーを続けることができました。だからこそ謙虚さと向上心を自分の芯として、支えてくださった方への感謝を忘れずに成長していきます。
夢をもらった柏レイソルでプロキャリアをスタートできること、戦えることに誇りを持ち、すべてを賭けて戦います。柏レイソルのファン・サポーターの皆さま、これからも宜しくお願いします」
なお古谷は、2026年の特別指定選手として承認され、今シーズンの公式戦に出場可能となる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】古谷柊介がU-23アジア杯で３戦連発！
