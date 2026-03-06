ＴＢＳが６日、都内の同局で春の改編説明会を実施。昨年３月から放送されていたバラエティー番組「タミ様のお告げ」（月曜、後９・００）を３月いっぱいで終了し、過去に２度特番として放送されてきた「テレビ×ミセス」を後番組としてレギュラー放送することを発表した。

「テレビ×ミセス」は、３人組ロックバンド・Ｍｒｓ． ＧＲＥＥＮ ＡＰＰＬＥが、豪華アーティストとの歌唱や人気芸人とのコントなど、この番組ならではのコラボを繰り広げる番組。満を持してのレギュラー化となった。

タミ様−は、中居正広氏、東野幸治、ヒロミがＭＣを務めた「ＴＨＥ ＭＣ３」の後番組として始まり、東野とヒロミが継続してＭＣを務めていた。

タミ様が−ＭＣ３の後番組であることを踏まえ、中居氏の一連の問題の影響があったのかについて、コンテンツ戦略局コンテンツ戦略部企画プロデュース室長の寺田淳史氏は「（ＭＣ３は）お三方のＭＣで進めている番組で」とした上で、「（タミ様は）東野さん、ヒロミさんにも本当にご尽力いただいてる番組ですので、総合的な判断」と説明。「中居さんがどうこうという訳ではなく視聴率がなかなか難しくなった」と答えた。