ガソリンスタンドの解体工事現場で大量の汚泥を下水道に捨てていたとして、東京・立川市の土木建築会社の社員の男4人が逮捕されました。

廃棄物処理法違反の疑いで逮捕されたのは、東京・立川市の土木建築会社「アーク・プランニング」の社員・岩下誠容疑者（38）ら4人です。

4人は、去年9月、東京・国分寺市のガソリンスタンドの解体工事現場で地下の貯蔵タンクに入ったガソリンなどを含む汚泥を処理しないまま、下水道に不法投棄した疑いがもたれています。

この解体工事現場では、去年9月下旬、地下から掘り起こしたタンクの切断作業中に爆発事故が起きて男性作業員1人が重傷を負っていましたが、この事故をきっかけに不法投棄の疑いが浮上したということです。

汚泥は産業廃棄物として処分する必要がありますが、4人は適切な処理を行わず、水で薄めるなどして流していたということです。

調べに対し、4人は容疑を認めた上で、岩下容疑者は「排水すれば200万円の処理費用を払わなくてもいいだろう」「台所の排水溝にカップ麺の残り汁を流す程度と思った」と供述しているということです。