生後1歳8カ月の娘を“放置”で虐待致死か　生活保護の20代シングルマザーに拘束令状「栄養状態が極めて不良」【韓国】

韓国で生後1歳8カ月の娘を放置し、死亡させた疑いを受けている20代の母親が、拘束の危機に直面している。

3月5日、警察によると、仁川（インチョン）警察庁の女性・青少年犯罪捜査課は、児童虐待犯罪の処罰等に関する特例法上の児童虐待致死の疑いで、20代の女性に対する拘束令状を申請した。

女性は最近、仁川市南洞（ナムドン）区の住宅で生後1歳8カ月の次女Aちゃんを放置し、死亡させた疑いを受けている。警察は4日午後8時頃、女性の親族から通報を受けて現場に出動し、亡くなっているAちゃんを発見した後、女性を緊急逮捕した。

調査の結果、女性は同住宅で夫がいない状態で、長女Bちゃんと次女Aちゃんを育てていたことがわかった。

女性は生計・医療・住居給付を受ける基礎生活受給者（日本の生活保護受給者に相当）であり、経済状況は非常に厳しかったと伝えられている。

目視による確認では、亡くなったAちゃんの遺体に身体的な虐待の痕跡は見られなかったが、同年代の児童と比較して栄養状態が極めて不良な状態だった。これを受け、警察は長女Bちゃんについても虐待被害の状況がないか調査する一方、Aちゃんの正確な死因を究明するため、国立科学捜査研究院に司法解剖を依頼している。

女性の拘束前被疑者尋問（令状実質審査）は、早ければ6日に仁川地裁で開かれる見通しだ。

なお、仁川市南洞区は、世話をする者がいなくなった長女Bちゃんについて、児童保護施設で生活できるよう措置を講じたという。

