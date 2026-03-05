キンプリ永瀬廉、台湾の空港での“熱烈歓迎”に驚き「生で味わったことなかったから」

3月4日深夜放送の文化放送『レコメン！』内の『King ＆ Prince 永瀬廉のRadio GARDEN』にて、King ＆ Princeの永瀬廉が、“台湾版紅白”とも言われる大型歌番組「2026超級巨星紅白藝能大賞」出演のために訪れた台湾でのエピソードを明かした。

自身の身の回りで起きた出来事について話すコーナーで、同番組出演のために台湾を訪れていたことを報告した永瀬。

続けて、「昨年はアメリカ行ったりとかしましたけど、やっぱね、アジアの空港ってすごいですね」「他のアーティストさんも行った時に、空港でいっぱい歓迎してくれてる感」「あれはやっぱね、生で味わったことなかったから」「海外ならではのお出迎え方法だったり」と振り返った。

さらに、「油断できない現地入りでしたね」「なんかやっぱ、普通に30〜40センチの距離で写真撮ったりとかさ、カメラ回されたりとかするから」「全然日本とちゃうなみたいな。そういうところの面白さもあったり」と話していた。