ユニクロが、アーティスティック・ディレクターのクリストフ・ルメールとサラーリン・トランらデザインチームによる「Uniqlo U（ユニクロ ユー）」の2026年春夏コレクションを3月20日に新発売します。

2026年春夏コレクションのテーマは、「New Rhythm of Color」。ウィメンズ計16アイテム、メンズ計20アイテム、グッズ計3アイテムがラインアップ。

メンズでは、爽やかなコットン100％素材を使用した「ボクシーシャツ」、ウィメンズでは、はっ水・UVカット機能を兼ね備えた「シアーパーカ」、美しいドレープの「イージーギャザーパンツ」などが登場。

アウターは、コンパクトな身ごろにゆったりとした袖を組み合わせた「コットンブレンドショートブルゾン」と、なめらかな素材を生かした「ショートブルゾン」がラインアップ。どちらも性別を問わず、シーズンを通して活躍するアイテムです。さらに、ボトムスとセットアップ可能な「軽量ジャケット」が、メンズ・ウィメンズともに登場します。