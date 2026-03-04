この記事をまとめると ■コンビニ配送のトラックは総じてトラックドライバーからの評判が悪い ■長距離大型トラックと比べてコンビニ配送トラックは仕事の内容や負荷が大きく異なる ■コンビニ配送トラックは大手企業傘下のサラリーマンドライバー的な働き方が反発を招く

トラックドライバーが仲間だと認めないコンビニ配送のトラック

欲しいものが24時間365日、いつでも手に入る。そんな夢のような存在であるコンビニエンスストアは、いまや暮らしのなかでなくてはならないものとなっている。スーパーなどと比較すれば高値で販売されているという理由で敬遠する人もいるだろうが、近年では有名店舗やメーカーとのタイアップによってコンビニブランドのオリジナル商品が次から次へと開発されるなど、国民のハートを鷲掴みにしている。

そんな便利な存在であるコンビニエンスストア（以下コンビニ）には、当然のごとく数多くの納品トラックが訪れる。お弁当や飲料、スイーツやパンといった食品関係は、一般的に1日4回ほど運ばれているようだ。もちろん、コンビニに納品するトラックはそれだけではない。冷凍食品やアイスクリームなどを扱うフローズン便、そしてボールペンやカップ麺などを納品する常温便、週刊誌や雑誌、新聞などもまた、毎日のようにコンビニへと運ばれている。そのため、偶然その現場に遭遇したという経験をおもちの方も多いに違いない。

快適な暮らしを支えてくれている存在なのだから、コンビニ配送のトラックが頼もしく思えたことはないだろうか。しかし、同じトラックドライバーからの評判はすこぶる悪い。「一緒にするな」という声まで聞こえてくるほど、コンビニ配送のトラックは嫌われているのである。では、いったいどこが違うのか。双方の仕事を経験したことがある人物に、その内情を訪ねてみた。

「トラックドライバーの花形といえば、やはり長距離を走る大型トラックですよね。その人たちとコンビニ配送のトラックを比較してみると、仕事におけるハードさが全然違います。近年では労働時間の短縮やパレット積みが増えたことでラクになりましたが、それでも走る距離も荷物の量も比較にならないほどに違いすぎる。そこがまず、コンビニ配送のトラックがぬるいと感じてしまう要因ではないでしょうか」

「そして、コンビニ配送のトラックは大手企業が運営したり関係していたりすることが多いので、交通法規にとにかくうるさいのです。会社ごとに無意味で細かなルールや罰則が設けられているケースもあるので、過去に大型トラックで長距離を走っていたという人がコンビニ配送に転身した場合、バカらしくて続かないとも聞きますね。コンビニ配送のトラックは、大手宅配便と同じようにサラリーマンドライバーの世界ですから。トラックが好きだから、クルマが好きだからという理由でハンドルを握るのではなく、あくまでもビジネスとして運転している人が多い。それに伴う素人丸出しの運転や対応が、トラックドライバーの怒りを買っているのではないですかね。法定速度の遵守は当然のことなのですが、その部分でも迷惑に感じるトラックドライバーが多いみたいです」

「わたしは大型トラックで長距離を走ったあとにコンビニ配送の仕事をしたのですが、肉体的にはとてもラクに感じました。そのぶん、細かな規則に嫌気がさしてしまいましたが。どちらがいいかは個人の感性によるかと思いますが、コンビニ配送の仕事をしているときは、自分がトラックドライバーであるという認識はなかったですね。単なる配送員みたいな。トラック業界のことを知らない人が、トラックドライバーなんて誰にでもできる仕事だとかいったりするじゃないですか。そういう人には、コンビニ配送の仕事のほうが向いているかもしれませんね」

コンビニ配送のほかにも職人の小型トラック、ゴミ収集車、新聞輸送車、そして大型ダンプや海上コンテナを運ぶトレーラーなども、トラックドライバーからの評判は悪かった。どの立場からしても文句は出るかと思うが、世間一般では総じてトラックであると認識されているところが問題なのかもしれない。

「コンビニ配送はともかく、職人さんはプロドライバーではないですからね。深夜や早朝を走るゴミ収集車や新聞輸送車は、とにかく運転が荒い印象です。ダンプや海上コンテナのトレーラーもそう。そんな運転が荒いトラックのせいで毛嫌いする人が多いとは思うのですが、ひとくちにトラックといっても多種多様なものが存在しますので、どうかトラックのことを嫌いにならないでほしいなと思う気もちでいっぱいです」

わたしたちの快適な暮らしが守られているのは、トラックドライバーの活躍があってこそ。その部分を忘れることなく、感謝の思いを抱えながら接していたいものである。