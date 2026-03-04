Cody・Lee(李)が、3月28日のワンマンライブをもって当面の活動を休止することを発表した。

昨今では「アジアン・オルタナティブ・カルチャーの旗手」として海外に紹介されていたCody・Lee(李)。バンド結成から8年を経て、2025年にはかねてより目標としていた日比谷野外音楽堂での単独公演、そしてボーカル・ギター高橋響の故郷である花巻市文化会館での凱旋ライブを実現している。

今回の休止発表は、彼らがよりバンドとしての成長を見据えるにあたり、一旦立ち止まり自身と向きあうための時間が必要であると決断した形だ。

音源リリースとしては、3月18日にリリースされるEP『GOLD』が活動休止前最後の作品となる。またライブは、3月22日に台湾で開催されるワンマンライブと、3月28日に東京・Veats Shibuyaで開催されるEPのリリースライブが活動休止前に残されたステージとなる。

Cody・Lee(李)は本日よりEP『GOLD』収録曲「ありがとう、ロックンロール」の先行配信を開始し、19時よりリリックビデオも公開している。バンドの心境を吐露するかのような、今回の発表に纏わる前向きなメッセージソングとなぞらえることができるのではないだろうか。

以下、活動休止についてのコメント。

平素よりCody・Lee(李)を応援いただき、誠にありがとうございます。

突然のお知らせで驚かせてしまう方もいらっしゃるかとは思いますが、Cody・Lee(李)は、3月28日(日)Veats Shibuya公演をもちまして、当面の間、活動を休止させていただく事となりました。

Cody・Lee(李)は結成から8年、メジャーデビューから3年が経ち、昨年にはみなさまのおかげでメンバーが“目標”と語っていた日比谷野外音楽堂での単独公演、及び、高橋響の故郷、花巻市文化会館での凱旋ライブを成功させる事ができました。

ここまで長らく走り続けてきましたが、この節目に、メンバーより「これまでの活動を見つめ直す期間を設けたい」との申し出を受けまして今回の決断に至りました。

3月18日(水)にリリースされる3rd EP『GOLD』が活動休止前最後の作品となります。

今までと変わらずメンバーが心血を注ぎ制作し、素晴らしい作品となっております。

そして、本日『GOLD』収録曲の「ありがとう、ロックンロール」を先行配信いたしました。

ぜひ、ご一聴頂けますと幸いです。

Cody・Lee(李)の活動を楽しみにしてくださっているファンの皆様におかれましては、ご心配をおかけしてしまい申し訳ありません。

以下に各メンバーからコメントを掲載しますので、ご理解いただけますと幸いです。

株式会社ソニー・ミュージックアーティスツ

■高橋響

Cody・Lee(李)は3月のライブをもって活動を休止いたします。

突然のご報告となり大変申し訳ございません。

昨年、目標であった日比谷野音、花巻市文化会館でのライブを終え、余韻や手応え、達成感の中で「Cody・Lee(李)をもっと多くの人に聴いて貰いたい」という気持ちが湧き上がってきました。

そして、今まで目を背けてきたこの気持ちと、ちゃんと向き合ってみようと思ったのです。だって、Cody・Lee(李)はここで終わって良いバンドではないから。

なので、少し時間を下さい。更に良くなって、必ず戻ってきます。

これは決して後ろ向きな活動休止ではありません。

活動休止期間も制作は続けて行きますし、多くの人に聴いて貰う為に何ができるかを考えたいと思っています。

皆様のペースで、時折、Cody・Lee(李)を聴いたり、個々人の活動を応援して下さると大変嬉しいです。

また生きて会いましょう！

■力毅

Cody・Lee(李)結成当初から響が掲げていた夢をバンドのひとつの目標とし、形を変えつつもおかげさまでその夢を叶えることができました。本当にありがとうございました。

生活に寄り添い、身近にあるものの大切さを教えてくれるCody・Lee(李)の音楽は、僕にとって生きる指標です。

夢を叶えた後も新しい夢を追い、夢を叶え続けたい！と考えるようになりました。

これは叶えられると知った者が抱きしめて離したくない特権みたいなものだと思います。

そして、こういう大切なものをちゃんと考え、抱きしめて生きていくのが、Cody・Lee(李)なのだと思います。

その為にまず我々自身に寄り添う時間を頂戴したくこのような判断に至りました。

誠に勝手ではございますが、応援してくれている皆様とまた同じ時代を歩んでいけるよう努めてまいりますので、次お会いできる時までどうか、Cody・Lee(李)というバンドを大切に想っていてくれたら嬉しいです。

■ニシマケイ

この度、Cody・Lee(李)は活動を休止することにしました。

自分がメンバーとして加入してから約5年、立ち止まることなく走り続けてきましたが、改めて活動を見つめ直すことにします。

ここまで続けてこられたのは、応援してくださっている皆様のおかげです。本当にありがとうございます。

本音を言えば、止まらずにこのまま活動を続けていきたいです。

ただ、ここで一度立ち止まり、これからのことを考える時間を持つことが、Cody・Lee(李)が長く続いていくために必要だと感じました。

当面の間、Cody・Lee(李)として表立った活動はありませんが、メンバーやスタッフと集まり、より良い未来に向けて模索していきますので安心してください。

今は寂しい気持ちもありますが、この期間を大切にし、バンドとしても、そして個人としてもパワーアップして帰ってきますので、少しの間待っていてください！

■原汰輝

いつもCody・Lee(李)を応援して頂き、ありがとうございます。

人生の約1/3という長い期間を、メンバーと共に歩んで参りました。

その中で、大切な仲間や素敵なお客さんとの出会いがあり、別れがあり、ただひたすら前を向いてがむしゃらに駆け抜けた8年間でした。

より良い音楽を多くの人に届けるために、より豊かな人生をそれぞれが歩むために。

一度立ち止まり、深呼吸のような活動休止の期間にしたいと考えております。

リスナーの方々を悲しませてしまうことは胸が痛みますが、どうか信じて待っていてください！

みんなが大好きです。

■EP(CD＋Blu-ray)「GOLD」

2026年3月18日発売

完全生産限定盤 KSCL-3651〜2 ￥4,800(税込) ＜CD＞

M1​. Sunny

M2​. Telecaster Dancing

M3​. 君に似ていたから

M4​. Game

M5​. ありがとう、ロックンロール

＜Blu-ray＞

Cody・Lee(李) Live at 花巻市文化会館 ＜EP「GOLD」店舗別特典＞

●TOWER RECORDS全店（オンライン含む/一部店舗除く）／ランダムトレーディングカード

●Amazon.co.jp/メガジャケ

●セブンネットショッピング/オリジナルギターピック

●楽天ブックス/オリジナル缶バッジ

●応援店/オリジナルステッカー

■＜3rd-EP 『GOLD』 Release Live Show「ありがとう、ロックンロール」＞ 2026年3月28日(土) 開場 16:00 / 開演 17:00

会場：Veats Shibuya

https://eplus.jp/codylee/

■＜Cody・Lee(李) Live at Taipei THE WALL＞

2026年3月22日(日) 開場 18:00 / 開演 19:00

会場：THE WALL（台北）