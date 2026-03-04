春服を着たいと思うけど、まだ寒い日も多い3月。そんなときのインナーはユニクロの「極暖ヒートテックカシミヤブレンドタートルネックT」がおすすめ。アラフォーでプチプラブランドに詳しいmakiさんが、薄手なのに防寒抜群なヒートテックの魅力と着まわしコーデのアイデアを紹介します。春先のおしゃれに役立つこと間違いなし！

薄手なのに暖かい「極暖ヒートテックカシミヤブレンドタートルネックT」

この時季のインナーにおすすめのユニクロ「極暖ヒートテックカシミヤブレンドタートルネックT」。カシミヤが入っているので肌触りもよく、薄手なのにとても暖かく着られるインナーです。

【写真】ワンピースのインナーにも

カラーバリエーションはグレー、ダークグレー、ブラック、ナチュラル、ブルー、ネイビーの6色展開。価格は2290円でした。

タートルネックですが、首回りも伸縮性がある素材で着やすいです。薄手なのでやや透け感がありますが、下着に気をつければほどよいシアー感がおしゃれに見えます。

こちらを着まわしたコーデを5つご紹介します！

1：薄手のシャツもインナー次第で暖かい

171cmの筆者はナチュラルカラーのXLサイズを着用しています。サイズは普段Lサイズを着ることが多いのですが、ややゆったりめに着たかったのでXLサイズにしてみました。

まずはストライプシャツのインナーに着てみました。シャツ1枚で着るにはまだ寒いですが、ヒートテックインナーを仕込めば暖かく着ることができました。

レイヤードコーデもトレンドなので、首元から見えるさりげなくタートルネックでおしゃれに。

2：スウェットコーデとの相性も抜群

次はロゴスウェットのインナーに着てみました。

首元が覆われていると全身も暖かく感じる気がします。首のシワも隠せるので、アラフォーにもうれしいコーデです。

3：春らしいシャツワンピースにも合わせやすい

次はホワイトのシャツワンピースのインナーに着てみました。

ナチュラルなのでホワイトのワンピの透け感もカバーしてくれます。こちらのインナーはカラーバリエーション豊富ですが、明るいカラーを選んだ方が春服になじみやすいと思います。

4：ブラウス合わせでレイヤード感をプラス

次はネイビーのブラウスのインナーに着てみました。

ブラウスもまだ1枚で着るには寒いので、中にヒートテックを仕込んで暖かい春コーデに。袖ものぞかせて、レイヤードしてる感を出すとよりおしゃれに見えます。

5：Vニットカーデのインナーにもいい

最後はチュールつきカーディガンのインナーとして着てみました。Vネックカーディガンのインナーは悩みがちですが、このインナーなら肌見せも少なくアラフォーにも着やすいコーデになりました。

春物に仕込むだけでおしゃれに暖かく着られるヒートテックインナー。今回はタートルネックでしたが、クルーネックタイプもあります。ぜひチェックしてみてくださいね。

※ 紹介したアイテムは、すべて著者自身で購入した私物です。店舗への問い合わせはご遠慮ください

※ 紹介した商品は、取材時に各店舗で販売されていたものです。店舗により価格や取扱商品は異なります。仕入れ状況によって同じ商品がない場合や、既に販売終了している可能性もありますので、ご了承ください