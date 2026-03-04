楽天モバイルは、「iPhone 17e」の価格を発表した。256GBモデルは10万9200円、512GBモデルは14万7600円。

3月4日23時15分に「楽天モバイル」公式サイトおよび「楽天モバイル公式 楽天市場店」で予約受付を開始し、11日8時に発売する。楽天モバイルショップでは、5日の開店時に予約受付を開始し、11日の開店時に販売を開始する。

楽天モバイルでは「買い替え超トクプログラム」を利用できる。48回払いで端末を購入し、25カ月目に返却した場合の実質負担額は、256GBモデルが5万4600円、512GBモデルが7万3800円。

さらにキャンペーンにより、他社からの乗り換え（MNP）では256GBモデルに限り、実質負担額は24円となる。

このほか、楽天ポイント還元キャンペーンも実施される。MNPの場合（256GBモデルは一括払いのみ）は最大2万1000ポイント、新規契約は最大1万800ポイント、機種変更は5000ポイントが還元される。

MNPの価格 ストレージ 256GB 512GB 機種代金 10万9200円 14万7600円 25カ月目に返却した場合実質負担額 24円（1円×24回） 7万3800円（3075円×24回） 新規契約・機種変更の価格 ストレージ 256GB 512GB 機種代金 10万9200円 14万7600円 25カ月目に返却した場合実質負担額 5万4600円（2275円×24回） 7万3800円（3075円×24回）