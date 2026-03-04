【しまむら最新チラシ】「SEASON REASON」春の新作が大人可愛いシナモロール＆ハンギョドングッズも大量だよ。

ファッションセンターしまむらが毎週発行しているチラシから注目アイテムを紹介します。

売り出し期間は、2026年3月4日から8日までです。今週の目玉は、「SEASON REASON」の春の新作と、サンリオグッズ（シナモロール＆ハンギョドン）です。

4000円以下で春コーデ

「SEASON REASON」は、宝島社のファッション誌「リンネル」と「InRed（インレッド）」のコラボにより誕生したライフスタイルブランドです。大人のカジュアルコーデがプチプラで叶います。

東京バーゲンマニア編集部員が気になったのは、「ボーダーTシャツ」（1419円）と「ロールアップデニムワイドパンツ」（2189円）。4000円以下でカジュアルシックに着こなせます。

ほか、水性汚れに対する防汚性があり、撥水加工が施された「ジャケット」は3289円。春先に活躍してくれそうです。防水ではありません。

シナモロール＆ハンギョドンが大量！

3月6日が誕生日の「シナモロール」と、14日が誕生日の「ハンギョドン」のグッズが多数登場しています。

シナモロールグッズの注目アイテムは「バッグ」（1639円）。縦25×横33×マチ14cmと、しっかり荷物を収納できます。内側もシナモロールのイラストが散りばめられていて可愛いです。

ハンギョドングッズは、「にこぬいチャーム」（1969円）や「マスコットチャーム」（1089円）といった、いっしょにおでかけしたくなるチャームに注目。にこぬいは、ハンギョドンとタコのさゆりちゃんの仲良しコンビがぴたっとくっつく仕様になっています。

気になるアイテムがある人はしまむらをチェックしてみて。

※画像は公式サイトより

（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）