【神奈川県川崎市】富澤商店 ラゾーナ川崎店が移転。品揃えを拡充し駅直結の大型店としてリニューアル



日本最大級の製菓・製パン材料、器具専門店として創業106年を誇る富澤商店は、3月11日(水)に「富澤商店 ラゾーナ川崎店」をラゾーナ川崎プラザ1階「グラン・フード」内の同フロア別区画へ移転し、リニューアルオープンする。

売場構成を見直し選びやすさをアップデート

富澤商店が出店するラゾーナ川崎プラザは、JR川崎駅西口に直結する大型商業施設で、約330の多彩な店舗が集まる国内最大級のショッピングモール。館中央のルーファ広場では年間を通じて様々なイベントが開催され、活気ある空間を創出している。

「富澤商店 ラゾーナ川崎店」は一時休業を経て、同フロア内の別区画へ移転。売場構成や商品配置を見直すことで、より見やすく選びやすい売場へとアップデートをする。

約3,100種類の商品を取り扱う大型店として、小麦粉やバター、ナッツ、ドライフルーツなどの日常使いの食材から、本格的な製菓・製パン材料、道具、ラッピング資材まで幅広く展開する。

今回の移転リニューアルでは、利用者の声に応え、本格的な製菓・製パン材料のラインナップをさらに充実。日々の食事を支える食材のほか、趣味からプロユースまで対応する、富澤商店でもトップクラスの商品ラインナップを備えた店舗として再始動する。

駅直結という利便性に加え、 10:00〜21:00の営業時間により、仕事帰りにも立ち寄りやすい店舗として、地域の利用者の「つくる時間」に寄り添っていく方針だ。また、豊富な品揃えと確かな品質を大切に、食材の専門店として皆さまに愛される売り場づくりを心がけ、展開していく。

移転を記念したドライフルーツと豆菓子のお楽しみ袋

移転リニューアルを記念し、3月11日(水)よりお得な限定セットの販売を開始する。



人気のドライフルーツを詰め合わせた「ドライフルーツお楽しみ袋」は、50セット限定で1,800円(税込)にて販売。セット内容は、トルコ産の干あんず、小粒の干いちじく、デーツ、3種のレーズンミックス、フィリピン産のドライマンゴーの5種類だ。



また、富澤商店で人気の豆菓子を詰め合わせた手土産にも最適な「豆菓子お楽しみ袋」1,500円(税込)も50セット限定で登場。富澤の豆菓子シリーズからイカ落花、味好み、おのろけ豆、きなこ豆、カレーカシューナッツの5品が詰め合わされている。

スプレッドやセレクトシリーズの特別価格販売

さらに、まとめ買いがお得な特別価格商品の販売も実施する。



「スプレッド 2個まとめ買い特価」では、対象のスプレッド商品を2個セットで540円(税込)にて提供。対象は、アップルシナモンクリーム、塗っても焼いてもおいしい カスタード風クリーム、ピーナッツきな粉クリーム、黒豆きな粉クリーム、つぶつぶピーナッツクリーム、黒みつ風味のきな粉クリームが含まれている。



さらにおつまみやおやつにぴったりの「富澤商店SELECT」シリーズも、3個セットの特別価格として800円(税込)で販売される。同シリーズ全品が対象となっており、食べきりやすく手に取りやすいサイズ感が特徴だ。



新商品4品を含む全16種類から好きな組み合わせを選べる「富澤商店の豆菓子 3個セット特別価格」を1,080円(税込)で販売。おなじみの味から新しい味まで幅広く試すことができる。なお、豆菓子の内容については店舗にて確認を。

富澤商店について



富澤商店は、実店舗販売とEC、卸販売を通じ、パンやお菓子の材料をはじめ、器具やラッピング資材、スパイス、和食材にいたるまでの幅広いカテゴリーを提供している。

産地や品質にこだわった10,000以上の食材を中心とした豊富なアイテムをリーズナブルな適正価格で届けている。

再始動する富澤商店 ラゾーナ川崎店で、新しい食材との出会いを楽しんでみては。

■富澤商店 ラゾーナ川崎店

住所：神奈川県川崎市幸区堀川町72-1 ラゾーナ川崎プラザ 1F

営業時間：10:00〜21:00

富澤商店コーポレートサイト：https://official.tomiz.com

(丸本チャ子)