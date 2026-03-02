《今後の活動について、メンバーおよびスタッフで何度も話し合いを重ね、各メンバーが自分自身と向き合う時間を持ち、一度立ち止まり、充電期間としてMY FIRST STORYとしてのバンドを休止する事を決断致しました》

2月26日に活動休止を発表した人気ロックバンド・MY FIRST STORY（以下、マイファス）。バンドが発表した声明では具体的な説明はなかったが、冒頭の文章のあとには《いつか戻って来る日まで》の一文で締めくくられていた。

日本の音楽シーンを席巻してきたマイファスの決断に衝撃が広がるいっぽう、ボーカル・Hiro（32）の妻・山本舞香（28）の“異変”もSNSをざわつかせていた。

「マイファスが活動休止を発表してから2日後くらいに、舞香さんのX公式アカウントが突如として削除されたのです。アカウントが消える直前には、舞香さんが《憶測での発信は控えていただきたいです。私も人間なので。ちゃんと傷つきます。X辞めます》と投稿していたそう。

マイファスの活動休止をめぐり、一部音楽ファンの間で“舞香さんが要因では？”と心ない声も散見されていました。舞香さんもそうした声を、直接目にしていたのかもしれません。43万人を超えるフォロワーがいたアカウントを削除するというのは、余程のこと。根拠のない憶測や誹謗中傷に、相当ショックを受けているのではないでしょうか」（芸能関係者）

そんな山本に対して、Xでも心配する声が広がっている。

《マイファスの活休を山本舞香のせいにしてるやついるの？？？頭悪すぎるでしょ。舞香X辞めちゃったやん》

《バカがマイファスの活休と山本舞香結びつけてるからだろ むしろ不安定なHiroをしっかり支えてくれてるじゃねぇか》

《舞香ちゃんのアカウント消えちゃったのマジでショック 憶測で誹謗中傷する人たち、ほんとにやめてほしいよ…彼女も普通の人間なんだから傷つくに決まってるじゃん。マイファスの休止の件で変な風に巻き込まれてるみたいだけど、早く落ち着いて戻ってきてほしいな》（すべて原文ママ）

ある音楽関係者は言う。

「マイファスが活動休止に入る少し前から、Hiroさんの不調が続いていました。昨年8月のツアー公演では喉の不調を訴えてライブを中断し、翌日に予定されていた公演も含めて延期に。翌9月の音楽フェス『ROCK IN JAPAN FESTIVAL』も、自律神経機能に不調が見られたとのことで出演を見送っていました。マイファスは’11年8月に結成してから、15年近く音楽シーンの第一線を走ってきたバンド。この先も長く活動を続けていくのであれば、Hiroさんの体調を整える必要もあるでしょうし、充電期間を設けるのは自然なことでしょう」

いっぽう山本がHiroと結婚したのは、’24年10月のこと。翌年の元日にはHiroの父・森進一（78）も交えた3ショットをインスタグラムで公開し、トーク番組でもHiroとの仲睦まじいエピソードを披露してきた。物怖じしない天真爛漫なキャラクターでバラエティ番組も盛り上げる山本だが、プライベートでは尽くすタイプだという。

「友人期間が長かった2人は、結婚によっていっそう絆が深まったそうです。舞香さんにとってHiroさんは“親友のような絶対的な味方”で、ファッション誌のインタビューでは《やっと本物の愛に出会えた》と嬉しそうに語っていました。

そんな舞香さんは友人や恋人など、自分の大切な人には献身的に寄り添うタイプ。そのためか、過去の恋人からはぞんざいに扱われてしまったこともあったそうですが、Hiroさんは“自分を大切にして”と舞香さんを尊重してくれているようです。

舞香さんも家庭ではツアーなどで忙しいHiroさんの健康を考え、肉じゃがや生姜焼きなど手料理を振舞っているといいます。Hiroさんも舞香さんのサポートには感謝していて、昨年10月の舞香さんの誕生日にインスタグラムで《いつも支えられてます》とつづっていました。

にもかかわらず、マイファスの活動休止をめぐって舞香さんに原因があるとする指摘は難癖にも程があるでしょう。むしろHiroさんが元気に活動できるように、彼女が傍で支えてきたのではないでしょうか」（前出・芸能関係者）

山本を追い詰めた“心ない憶測”は、Hiroをも傷つけることになるのではないだろうか。