Mrs. GREEN APPLEの大森元貴のソロ曲「Midnight」MVのショート動画が、大森のスタッフInstagramで公開された。

【動画】大森元貴が青短髪＆ピンクメイクの「Midnight」ショート動画＆MV

■「Midnight」は大森ソロのアルバム『OITOMA』に収録

大森は、水色の短髪にピンクのアイメイク姿で、キレッキレのダンスを披露。ネオン管やメリーゴーランドの前でダンサーたちと踊りながら、伸びやかにハイトーンを響かせている。

「Midnight」は2021年8月に配信がスタートした楽曲。2月24日にリリースされた大森ソロのファーストミニアルバム『OITOMA』にも収録されている。

コメント欄には「青髪似合ってる」「また派手髪なもっくんが見たい」「踊るもっくんも最高」「K-POPみたいでかっこいい」「このビジュで沼ったのを思い出す」「初めて観たときの衝撃が蘇る」などといったファンの声が続々と到着。

なお、フルバージョンは大森元貴オフィシャルYouTubeチャンネルに公開されているので、あわせてチェックしてみよう。

■「Midnight」ショート動画

■「Midnight」MV