【明日から】疲れが抜けない人に。リカバリーウェア「BAKUNE」がAmazonでSALE価格に
今年からバージョンアップした春のビッグセール「Amazon 新生活セール」に先駆けて、2026年3月3日（火）から先行セールが開催されます。先行セールの価格はAmazon 新生活セール本番と同じ価格なので、セール対象アイテムをひと足早く購入できるチャンスです。
寝ている間の疲労回復をサポートすると話題のリカバリーウェア「BAKUNE」のパジャマも登場予定。「しっかり寝ているのになんだかすっきりしない」「忙しくて疲れがたまっている」という人は要チェックです！
2018年設立の株式会社TENTIALが展開するリカバリーウェア。血行を促進し、疲労回復することで健康的な毎日を支える機能性パジャマです。快適な眠りに特化した設計で、一日の約1/3をしめる睡眠時間を快適にサポートしてくれます。
自らの体温による遠赤外線を輻射させる特殊繊維「SELFLAME®」を使用。血行が促進されることで、血流の改善や疲労回復が期待できます。
血行促進効果によって肩や腰などの筋肉のハリ・コリを軽減。同じ姿勢を長時間持続するデスクワークなどで筋肉のこわばりや血流の悪化を感じている人にも最適です。
肩や腕回りの形状を工夫し、寝返りを打ちやすく設計。寝返りを打つときに服がまとわりつきにくく、体をスムーズに動かすことができるため、自然な寝返りをサポートします。
参考：https://tential.jp/features/howtochoose_recoverywear_sleepitem
キャンペーン期間中にエントリーし、合計10,000円（税込）以上のお買い物で所定の条件を満たすと、追加のAmazonポイントが還元されます。さらに、大抽選会では最大100,000ポイントが当たるチャンスも。
