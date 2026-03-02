【明日から】疲れが抜けない人に。リカバリーウェア「BAKUNE」がAmazonでSALE価格に
今年からバージョンアップした春のビッグセール「Amazon 新生活セール」に先駆けて、2026年3月3日（火）から先行セールが開催されます。先行セールの価格はAmazon 新生活セール本番と同じ価格なので、セール対象アイテムをひと足早く購入できるチャンスです。

寝ている間の疲労回復をサポートすると話題のリカバリーウェア「BAKUNE」のパジャマも登場予定。「しっかり寝ているのになんだかすっきりしない」「忙しくて疲れがたまっている」という人は要チェックです！

「BAKUNE」とは


2018年設立の株式会社TENTIALが展開するリカバリーウェア。血行を促進し、疲労回復することで健康的な毎日を支える機能性パジャマです。快適な眠りに特化した設計で、一日の約1/3をしめる睡眠時間を快適にサポートしてくれます。

寝ている間に疲れを癒す特殊繊維「SELFLAME®」


自らの体温による遠赤外線を輻射させる特殊繊維「SELFLAME®」を使用。血行が促進されることで、血流の改善や疲労回復が期待できます。



血行を促進し、肩こりや腰痛を緩和


血行促進効果によって肩や腰などの筋肉のハリ・コリを軽減。同じ姿勢を長時間持続するデスクワークなどで筋肉のこわばりや血流の悪化を感じている人にも最適です。



自然な寝返りで、心地よい睡眠へ


肩や腕回りの形状を工夫し、寝返りを打ちやすく設計。寝返りを打つときに服がまとわりつきにくく、体をスムーズに動かすことができるため、自然な寝返りをサポートします。

BAKUNE スウェット ユニセックス


TENTIAL

[TENTIAL] BAKUNE スウェット メンズ リカバリーウェア 上下セット 一般医療機器 疲労回復 抗菌機能 血行促進 バクネ 疲労回復パジャマ ルームウェア 部屋着 健康 [TENTIAL] BAKUNE スウェット メンズ リカバリーウェア 上下セット 一般医療機器 疲労回復 抗菌機能 血行促進 バクネ 疲労回復パジャマ ルームウェア 部屋着 健康 ブラック L

TENTIAL

[TENTIAL] BAKUNE スウェット メンズ リカバリーウェア 上下セット 一般医療機器 疲労回復 抗菌機能 血行促進 バクネ 疲労回復パジャマ ルームウェア 部屋着 健康 [TENTIAL] BAKUNE スウェット メンズ リカバリーウェア 上下セット 一般医療機器 疲労回復 抗菌機能 血行促進 バクネ 疲労回復パジャマ ルームウェア 部屋着 健康 ダークグレー L

BAKUNE スウェット レディース


TENTIAL

[TENTIAL] BAKUNE スウェット ウィメンズ レディース リカバリーウェア 上下セット 一般医療機器 疲労回復 抗菌機能 血行促進 バクネ 疲労回復パジャマ ルームウェア 部屋着 健康 [TENTIAL] BAKUNE スウェット ウィメンズ レディース リカバリーウェア 上下セット 一般医療機器 疲労回復 抗菌機能 血行促進 バクネ 疲労回復パジャマ ルームウェア 部屋着 健康 ピンク M

その他のセール商品


okamoto(オカモト)

[オカモト] 靴下サプリ 着圧ソックス レディース うずまいて血行を促すソックス むくみ 632-990

okamoto(オカモト)

[オカモト] 靴下サプリ 好きなときだけ! ふくらはぎ押し上げサポーター 638-975 レディース [オカモト] 靴下サプリ 好きなときだけ! ふくらはぎ押し上げサポーター 638-975 レディース ブラック 日本 S (-)

okamoto(オカモト)

[オカモト] 靴下サプリ 着圧ソックス レディース デオドラントうずまいて血行を促すソックス むくみ 消臭 632-992

ヒツジのいらない枕

ヒツジのいらない枕 テンセル枕カバー付 まくら 低反発 高反発 丸洗いOK 安眠枕 寝返り ヒツジのいらない枕 枕 まくら テンセル枕カバー付き 丸洗いOK 高め枕 横向き寝 耐圧分散 寝返り 快眠枕 BIGサイズ ギフト プレゼント 極柔

スイッチボット(SwitchBot)

SwitchBot CO2センサー 二酸化炭素濃度計 温湿度計 アラーム - スイッチボット デジタル 大画面 高精度 CO2測定器 快適指数 天気予報 時計 卓上 カレンダー スマホ連動 アラート通知 グラフ記録 スマートホーム Alexa Google Home Siriに対応 【冬の換気・乾燥対策】SwitchBot CO2センサー 二酸化炭素濃度計 温湿度計 アラーム - スイッチボット デジタル 大画面 高精度 CO2測定器 快適指数 天気予報 時計 卓上 カレンダー スマホ連動 アラート通知 グラフ記録 スマートホーム Alexa Google Home Siriに対応

ポイントアップキャンペーン、さらに大抽選会も


キャンペーン期間中にエントリーし、合計10,000円（税込）以上のお買い物で所定の条件を満たすと、追加のAmazonポイントが還元されます。さらに、大抽選会では最大100,000ポイントが当たるチャンスも。

