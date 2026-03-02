【今週の12星座タロット占い】2026年3月2日〜3月8日｜総合運＆恋愛運TOP3の星座は？
今週（2026年3月2日〜3月8日）の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに12星座別に占っていただきました。果たして運勢良好なTOP３の星座は？ 早速気になる結果をチェックしてみましょう。
第３位 牡羊座
『恋愛面では自分を安定させていきましょう』
｜総合運｜ ★★★☆☆
努力をした分は成果になって報われることもあるのですが、運任せにしていることは良い流れにならない時です。しっかりと大事なものにはしがみついている方が良いでしょう。仕事や公の場では周りの人達それぞれとの相性の良い悪しがはっきりしてきます。合わない人には近づかないでいましょう。
いつまでも幼いスタイルでいると、印象が下がってしまいます。相手のために自分のために、ふらふらせず落ち着いていけば、スムーズにいくことも増えるでしょう。シングルの方は、とても丁寧な扱いをしてくれる人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手があなたを自分色に染めようとします。
｜時期｜
3月4日 今後の計画を立てる ／ 3月8日 諦めることがある
｜ラッキーアイテム｜
スタッズ
第２位 双子座
『見つけていきます』
｜総合運｜ ★★★★☆
刺激を得られるものや充実感を得られるものを見つけられるでしょう。そこに力を注いでいくことで、自分の中の自信も増えます。仕事や公の場ではスタイルを変えていきたくなります。「こんな風になりたい」と思える憧れの人を見つけるでしょう。
｜恋愛運｜ ★★☆☆☆
相手への愛情や描いている理想は２人の関係を良くしていくものです。その伝え方が不器用で、良くない方に誤解をされてしまうことがあるので、工夫が必要でしょう。シングルの方は、正義感が強い人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手が限られた人としか仲良くしたくない時です。
｜時期｜
3月4日 手応えがある ／ 3月8日 キャラクターを変える
｜ラッキーアイテム｜
梨のモチーフ
第１位 獅子座
『急ぐことが多いでしょう』
｜総合運｜ ★★★★★
決断や選択をいつもより早くしていきます。沢山考えても答えが出ないことは一歩踏み出してから、その結果で色々と判断していくでしょう。仕事や公の場ではレベルの高い人にも対抗できる武器を持っているようです。けれど、わざわざ倒したりせずにヨイショして甘えていくようにすると良いようです。
｜恋愛運｜ ★★☆☆☆
自分の理想やこだわりを守るより、結果の早さを優先します。相手に合わせてすぎてでも関係を進めていくようです。ずっと一緒にいたい人を選んでいるかだけはちゃんと考えましょう。シングルの方は、ポーカーフェイスが上手な人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手があなたにぶつけるわがままを減らします。
｜時期｜
3月3日 手放すものがある ／ 3月8日 マイペースに切り替える
｜ラッキーアイテム｜
駄菓子
あなたの星座はいかがでしたか？ 運命は意識や行動次第で変わっていくもの。ぜひ参考にしていただき良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞