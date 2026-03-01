ジョー マローン ロンドン「イングリッシュ ペアー」新作ヘアミスト＆限定品登場

英国発フレグランスブランド「ジョー マローン ロンドン」の人気コレクション「イングリッシュ ペアー」から、新たな香りの楽しみ方を提案するアイテムが登場します。みずみずしい洋梨の香りを中心にした2種類のフレグランスが、春の気分に寄り添う優しい香りを演出。新作のヘアミストやハンドクリームなど、毎日のケアタイムを特別にしてくれるラインナップがそろいます♡2026年3月6日（金）より全国発売予定です。

2つのイングリッシュ ペアーの香り

イングリッシュ ペアーコレクションは、同じ果実から生まれた2つの香りが魅力です。

「イングリッシュ ペアー ＆ フリージア」は、熟した洋梨のみずみずしさを白いフリージアが包み込み、ローズの華やかさとパチョリの奥行きが重なる洗練されたフルーティフレグランス。

温かみのある優雅な印象を楽しめます。

「イングリッシュ ペアー ＆ スイート ピー」は、フレッシュなグリーンペアーにスイートピーの柔らかな香りが重なり、ホワイトムスクがやさしい余韻を残します。

軽やかで透明感のある春らしい香りが特徴です。

どちらの香りも果実のジューシーさと花々のやさしさが調和し、日常に明るく穏やかな雰囲気を添えてくれます。

新作＆限定ハンドクリーム登場

「イングリッシュ ペアー ＆ スイート ピー ヘア ミスト」は30mLで8,910円(税込)。

アルガンオイル(アルガニアスピノサ核油)とプロビタミンB5(パンテノール)を配合し、軽やかな使い心地で髪に自然なツヤを与えながらふんわり香りをまとえます。

「イングリッシュ ペアー ＆ スイート ピー ハンド クリーム」は30mLで4,400円(税込)。

ヒアルロン酸Naと天然由来のグリセリン配合で、みずみずしく軽やかなテクスチャーが手肌にすっとなじみ、やさしく香りを楽しめます。

さらに数量限定の特別デザインとして、「イングリッシュ ペアー ＆ フリージア ハンド クリーム」30mLは4,620円(税込)、「イングリッシュ ペアー ＆ スイート ピー ハンド クリーム」30mLは4,620円(税込)で登場。

遊び心のあるパッケージはギフトにもぴったりです。

春を彩る香りを楽しんで

みずみずしい洋梨の香りに花々が寄り添うイングリッシュ ペアーコレクションは、春の気分を軽やかに彩ってくれる存在。

ヘアケアやハンドケアをしながら香りを楽しめる新作は、自分用にはもちろんギフトにもおすすめです。

数量限定デザインも登場する特別なコレクションなので、気になる方は早めにチェックしてみてください♡日常にそっと寄り添う上品な香りを楽しんでみてはいかがでしょうか。