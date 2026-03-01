辻希美「凄い分け目になってた」第5子・夢空（ゆめあ）ちゃんの寝起きショット公開「可愛くてたまらない」「赤ちゃんあるある」の声
【モデルプレス＝2026/03/01】タレントの辻希美が2月28日、自身のInstagramストーリーズを更新。寝起きの第5子・夢空（ゆめあ）ちゃんの様子を披露した。
【写真】38歳5児のママタレ「芸術的な分け目」0歳5子の寝起きショット公開
辻は「寝て起きたら凄い分け目になってた 笑」とつづり、抱っこ紐の中の夢空ちゃんの姿を投稿。生えそろってきた髪が乱れ分け目がくっきりと入った、寝起きならではの微笑ましい姿を披露した。
この投稿に「寝癖がついちゃうくらい髪が伸びたんですね」「芸術的な分け目」「可愛すぎる」「赤ちゃんあるあるですね」「どんな姿も可愛くてたまらない」「成長を感じる」といった声が寄せられている。
辻は、夫でタレントの杉浦太陽と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年には長男・青空（せいあ）くん、2013年3月には次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
