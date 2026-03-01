熟年離婚で破産!? 意気揚々と第2の人生に臨んだ50代女性を待ち受けていた「年金分割」の落とし穴…年金事務所で青ざめた理由

年々増加する熟年離婚。価値観の合わない夫とは別れて、第2の人生を楽しみたいという女性も増えてきた。だが、離婚後も年金分割制度があるから安心……なんてことはない。熟年離婚と年金受給に潜むリスクとは――。



永峰英太郎氏の書籍『人はこんなことで破産してしまうのか！』より一部を抜粋・再構成し、熟年離婚するも働きづめになってしまった59歳の女性の事例を紹介する。

熟年離婚で破産しかけている

「人口動態統計」（厚生労働省）によると、同居期間20年以上の夫婦の「熟年離婚」の離婚数全体に占める割合は、2023年で23.5％と、過去最高となっている。





また、共働き世帯の増加や年金分割制度の導入により、女性が経済的に自立しやすくなった側面もある。



年金分割制度とは、離婚した際に「夫婦で築いた厚生年金の報酬比例部分」を分割できる制度で、2007年4月に導入された。この制度が、熟年離婚が増えた一因ともいわれている。



熟年離婚は、女性から切り出すケースが多い。三重県に住む59歳の女性もそうであった。自ら夫に「離婚したい」と伝えた。

この女性の場合、50代前半に結婚したが、5年間一緒に暮らして、どうしても価値観の違いを解消できなかった。



しかし、お金のことを考えると、離婚を切り出すことができなかった。熟年離婚は老後が迫っている中でするため、経済力や貯蓄が十分でないと難しい。



しかし、女性は、年金分割制度の導入により「何とかなる」と離婚を決意したのであった。

じつはこの女性の場合、離婚の理由として、夫の介護をしたくない気持ちも強かった。



夫とは同い年であったが、最近では夫の体力が目に見えて衰え、近い将来自分が夫を支える可能性もあると感じていたのだ。それだけはごめんだ――。



夫には一切の非がない。



それだけに夫は「この家は僕が買ったわけだし、僕が住むよ。そして今後、資金援助はしない」と言った。「わかった」と、女性は答えた。

年金分割制度にひそむ大きな落とし穴

離婚の手続きが終わり、一段落すると、女性は年金分割制度の説明を受けに年金事務所に出向いた。そこで、こう説明された。



「年金分割制度は、厚生年金の部分のみで、国民年金には適用されません。それと、厚生年金については元夫が加入していた40年間ではなく、あなたと婚姻していた期間の5年間のみが適用されます」――。

女性は真っ青になる。それでは、月数万円程度にしかならないからだ。



しかも、である。



女性はずっとフリーランスで働いていたため、自身の厚生年金はゼロであった。さらに国民年金についても「こんな制度、私が定年になる頃には破綻しているはず」と、保険料を支払ってこなかったのである。



女性は、「夫婦で貯めた貯金や保険」については元夫から半分受け取っていたため、懐には現時点で1000万円程度ある。



しかし、現在住むマンションは家賃8万円で、月20万円の支出があるため、5年程度で底をつく計算となる。



悠々自適な暮らしなどかなうはずもなく、女性は今週5日、介護施設で働いている。そして日々「病気になったら、私はどうなってしまうのだろう？」という不安に苛まれている。

離婚とお金

熟年離婚は、今の時代、特に珍しいことではなくなった。本文でも触れたように、「性格・価値観の不一致」「女性の社会進出と経済的自立」などがその要因である。



しかしながら、その場の勢いだけで離婚を選んでしまい、のちに後悔するケースも多い。その理由のトップは金銭的な問題だ。

2022年度の「家計調査年報」（総務省）によると、65歳以上の女性単身世帯の1か月あたりの支出は15万5495円というデータがある。持ち家がなければ20万円以上になるだろう。



本当に、それだけのお金を捻出できるのか。自分自身が年々老いていくことも考慮しながら、しっかりと考えて、離婚するか否かを決めることが大切だ。



◆ポイント

・熟年離婚は、安直に決めてはダメ

・月にいくら年金がもらえるのかを計算しておく

・年金分割制度の盲点をしっかり把握せよ！

