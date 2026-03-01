"避妊具なしで400人の男性と関係を持つ"企画を終えたばかりのイギリス出身のお騒がせインフルエンサー、ボニー・ブルー（26）。〈どこまで堕落するんだ〉や〈気色悪い〉など批判が殺到するなか、さらなる衝撃発表を行った。なんと妊娠したというのだ。

【写真】ベッドに横たわり、妊娠検査を受けるボニー。「12時間で1000人と関係を持つ」記録更新イベントに集まった約400人の男たちの姿も

ボニーは、自身の水着姿などをSNSに投稿し、より露骨なコンテンツを有料の会員制サイトで販売している。一般人を巻き込んだ過激な企画で知名度を上げ、昨冬の"12時間で1000人以上と関係を持つ"乱倫パーティーは各国のメディアで取り沙汰された。

そんなボニーが2月7日、新たな企画に挑んだ。海外事情に詳しいジャーナリストが語る。

「ボニーは、企画を"繁殖ミッション"と呼び、『みんなにパパになる機会を与えたかった』『あなたが私を妊娠させるまで止まりたくない』と発言するなど、妊娠が目的であることを示唆していました」

青い覆面をかぶった男性たちが列をなす様子など、現場で撮影された動画がSNSで拡散され、今回の企画もまた、大きな注目と批判を集めた。しかし、話はこれで終わりではない。ボニーが2月23日、「ボニー・ブルーは妊娠しています」と題した動画をYouTubeで公開したのだ。

動画の中で、ボニーはベッドに横たわった状態で時折咳き込みながら、「体調が悪く、頭痛がする」「食べ物で気分が悪くなることもある」などと体調不良を訴えた。その後、ボニーはトイレで妊娠検査薬を使用し、「間違いなく妊娠しています」と不敵な笑顔を浮かべた。

あらためてクリニックで検査を受ける場面もあり、医師とされる男性から「赤ちゃんです」「大きさから判断して、11、12、13日前に妊娠した可能性が高いです」と診断されていた。ボニーは、「ボニー・ブルーの繁殖ミッションは成功だった」と得意げにしていた。

しかし、動画の内容を鵜呑みにするのは危険だろう。前出のジャーナリストは、「ボニーはいわゆる炎上マーケティングの天才です」と注意を呼びかける。

「さまざまな企画で話題づくりをした結果、ボニーは成人向けコンテンツのジャンルを飛び越えて、昨夏にドキュメンタリー番組『1000人の男と私：ボニー・ブルーの物語』がイギリスの公共放送局で制作・放送されるほどのインフルエンサーとなりました。

以前には、"世界最大の出産ライブストリーミング"を予告したものの、結局は妊娠していないことが判明する騒動もありました。そんな"前科"がある以上、今回の発表も静観すべきでしょう。実際、クリニックでの検査の様子などには不自然な点がみられます」

本来ならおめでたいはずの妊娠発表だが、虚実ないまぜのボニーに向けられているのは疑惑の目のようだ──。