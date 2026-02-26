ブンデスリーガ 25/26の第24節 ボルシアＭＧとウニオン・ベルリンの試合が、2月28日23:30にボルシア・パルクにて行われた。

ボルシアＭＧはハリス・タバコビッチ（FW）、ワエル・モヒヤ（MF）、フランク・オノラ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するウニオン・ベルリンはオリバー・バーク（FW）、鄭 優営（MF）、アンドラス・シェーファー（MF）らが先発に名を連ねた。なお、ボルシアＭＧに所属する町野 修斗（FW）はベンチからのスタートとなった。

前半は大きな動きが無く、0-0で終了した。

ウニオン・ベルリンは後半の頭から選手交代。クリストファー・トリメル（DF）からヤニク・ハベラー（MF）に交代した。

71分、ウニオン・ベルリンは同時に2人を交代。鄭 優営（MF）、アルヨッシャ・ケムレイン（MF）に代わりリバン・ブルク（MF）、アレックス・クラル（MF）がピッチに入る。

72分、ボルシアＭＧが選手交代を行う。ワエル・モヒヤ（MF）からウーゴ・ボーリン（MF）に交代した。

81分、ボルシアＭＧが選手交代を行う。フランク・オノラ（MF）から町野 修斗（FW）に交代した。

82分、ウニオン・ベルリンが選手交代を行う。オリバー・バーク（FW）からイリヤース・アンサ（FW）に交代した。

後半終了間際の90+4分、ついに均衡が崩れる。ボルシアＭＧのケビン・ディクス（DF）がPKが生まれボルシアＭＧが先制する。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、ボルシアＭＧが1-0で勝利した。

なお、ボルシアＭＧに所属する町野 修斗（FW）は81分から交代で出場した。

2026-03-01 01:40:25 更新