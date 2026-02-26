RINGO10周年記念♡人気No.1アップルパイが復刻販売で登場

焼きたてカスタードアップルパイ専門店「RINGO」がブランド誕生10周年を迎え、感謝を込めた特別プロジェクトをスタート。その第1弾として、公式SNSアンケートで人気No.1に選ばれた特別フレーバーが復刻販売されます。甘さと塩味が絶妙に重なり合う味わいは、一度食べたら忘れられないおいしさ。期間限定の特別なアップルパイをぜひ楽しんでみてください♡

人気No.1フレーバーが復活

焼きたて濃厚アップルパイ3種のチーズ&はちみつは、10周年特別プロジェクト「RINGO 10th ANNIVERSARY」第1弾として復刻販売される特別な一品です。

「また食べたい」という声に応えて登場した、ファン待望の限定フレーバー。販売期間は2026年3月1日（日）～2026年5月14日（木）までで、なくなり次第終了となります。

国内の「RINGO」常設店舗および「BAKE the SHOP」国内店舗で販売され、価格は1個530円（税込）です。

甘じょっぱい濃厚チーズの魅力

焼きたて濃厚アップルパイ3種のチーズ&はちみつは、RINGOアップルパイの特徴でもあるカスタードクリームの代わりに、ゴーダチーズとクリームチーズにはちみつを合わせたハニーチーズクリームをたっぷり詰め込んだ贅沢な仕上がり。

濃厚なコクがありながら後味はすっきりしており、サクサクのパイ生地とのバランスも抜群です。

さらに天面にははちみつとパルメザンチーズを重ね、香ばしさとほどよい塩味をプラス。甘みと塩味が溶け合う味わいは、スイーツ好きはもちろんチーズ好きにもおすすめです。

10周年の特別な味を楽しんで

10周年の節目に復刻された特別なアップルパイは、これまでの歴史とファンの想いが詰まった一品。期間限定だからこそ味わえる特別感も魅力です。おやつタイムはもちろん、手土産にもぴったりな贅沢スイーツ。

気になっていた方も、懐かしさを感じる方も、この機会にぜひ楽しんでみてください♪