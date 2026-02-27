岡野あつこ「修復しない人が増えた」喧嘩はないのに冷え切る夫婦 ″諦め″が招く「同居しているだけの他人」
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
夫婦問題カウンセラーの岡野あつこ氏が、自身のYouTubeチャンネルで「喧嘩はないのに、関係が終わりかけている瞬間」と題した動画を公開した。最近の夫婦関係に見られる最大の変化として、「関係を修復しようとしない人が増えてきた」と指摘。表立った争いはないものの、互いに干渉せず、期待もしない「冷え切った関係」が常態化している現状に警鐘を鳴らした。
動画内で岡野氏は、かつては不仲でも話し合いで解決しようとする姿勢があったが、現在は「衝突を避けるために関係そのものをやめてしまう」傾向が強いと分析。具体的には、「喧嘩はしない、不満も言わない、でも改善の努力もしない」という夫婦が増加しており、その背景には「どうせ変わらない」という諦めがあると語った。これらは一見平穏に見えるが、「同居しているだけの他人」になりやすく、非常に危うい状態だと指摘する。
特に深刻なのが、「沈黙する妻」に対し、夫が「安定している」「我慢強い妻だ」と好意的に誤解しているケースだという。岡野氏は、妻が何も言わなくなるのは「感情が動かなくなっているサイン」であり、実際には離婚の決意を固めている場合が多いと解説。「話しかけられなくなってせいせいする」と楽観視する夫に対し、「妻からのストライキのメッセージであり、危険信号だ」と強く警告した。
また、社会的な価値観の変化や経済的不安も要因として挙げた。「昭和な考え」を持つ夫と、社会進出した妻との間で意識の乖離が進んでいるにもかかわらず、対話が追いついていないと指摘。さらに、物価高などの経済的不安が「愛情よりも先に生活の不安」としてのしかかり、夫婦関係を直接的に破壊している現状も浮き彫りにした。
岡野氏は最後に、現在の夫婦問題の本質は愛情の欠如ではなく、話し合いを拒む姿勢にあると総括。「沈黙は安定ではなくて危険信号」「諦めは大人の対応ではない」と断言し、手遅れになる前に、今止まっている対話をもう一度動かすべきだと視聴者に訴えかけた。
動画内で岡野氏は、かつては不仲でも話し合いで解決しようとする姿勢があったが、現在は「衝突を避けるために関係そのものをやめてしまう」傾向が強いと分析。具体的には、「喧嘩はしない、不満も言わない、でも改善の努力もしない」という夫婦が増加しており、その背景には「どうせ変わらない」という諦めがあると語った。これらは一見平穏に見えるが、「同居しているだけの他人」になりやすく、非常に危うい状態だと指摘する。
特に深刻なのが、「沈黙する妻」に対し、夫が「安定している」「我慢強い妻だ」と好意的に誤解しているケースだという。岡野氏は、妻が何も言わなくなるのは「感情が動かなくなっているサイン」であり、実際には離婚の決意を固めている場合が多いと解説。「話しかけられなくなってせいせいする」と楽観視する夫に対し、「妻からのストライキのメッセージであり、危険信号だ」と強く警告した。
また、社会的な価値観の変化や経済的不安も要因として挙げた。「昭和な考え」を持つ夫と、社会進出した妻との間で意識の乖離が進んでいるにもかかわらず、対話が追いついていないと指摘。さらに、物価高などの経済的不安が「愛情よりも先に生活の不安」としてのしかかり、夫婦関係を直接的に破壊している現状も浮き彫りにした。
岡野氏は最後に、現在の夫婦問題の本質は愛情の欠如ではなく、話し合いを拒む姿勢にあると総括。「沈黙は安定ではなくて危険信号」「諦めは大人の対応ではない」と断言し、手遅れになる前に、今止まっている対話をもう一度動かすべきだと視聴者に訴えかけた。
YouTubeの動画内容
関連記事
岡野あつこ「我慢と覚悟は似て非なるもの」夫婦関係修復で絶対にやってはいけない“勘違い”
夫婦問題のプロが警鐘「『悪くない夫』と『幸せな結婚』は別物」借金・暴力がなくても心が満たされない妻たちの現実
「お前はダメなんだ」夫のたった一言が許せない…単なる“言い過ぎ”と“モラハラ”の境界線とは？
チャンネル情報
夫婦問題研究家®／公認心理師・岡野あつこが、夫婦関係の悩みや離婚に関するリアルな情報を発信。34年で4万件以上の相談実績を持つプロが、岡野メソッドによる夫婦円満の秘訣や、修復・離婚の判断と対処法をわかりやすく解説します。