地震や火災といった万が一のリスクから身を守るための知識を学ぶ防災授業がきょう、三川町で開かれました。

【写真を見る】万が一のリスクから身を守る知識を学ぶ 山形大学が企画した防災授業 大学生や留学生などが参加（山形・三川町）

この防災授業は、地震や火災などのリスクを学び防災意識を高めてもらおうと山形大学が企画したものです。

きょうは、大学生や、インドネシアやガーナからの留学生、一般参加者らが三川町の防災学習館に集まりました。

授業ではまず、災害の基本的な知識や防災のために備えたほうがいいものについて学んだり、地震体験車で震度７の地震を体験したりと災害への理解を深めていきます。

さらに、普段あまり触れることのない消火器の使い方や倒れた人の命を救うための心肺蘇生法などを知り、万が一の事態への備えの大切さを学んでいました。

■参加者は

参加者「日本は災害が多い国なので、災害が起こった時にどのように行動したらよいのか学ぶことができてとてもよかったです。ここに来れて大変良かったです」

参加者「改めて地震の恐ろしさを実感することができて、こういう機会に参加できてよかった。これから自分の身の周りを整えると共に、周りの人にもこういった事が大切だと教えていければ」