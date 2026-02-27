「お茶をお持ちいたしました」

「いっぱい食べてよ！」

店内に響くのは、おばあちゃんたちの元気な声。3月2日、熊本市中央区段山本町に一風変わった飲食店がオープンします。

【写真を見る】メニューはランチで1種類『ばあちゃん喫茶』の看板娘たち 80代、認知症があっても 歩行器でも「できる」を大切に

店の名前は「ばあちゃん喫茶」。

豊富な人生経験を持つ おばあちゃんたちに活躍してもらうことが、一番の目的です。

客「味がすごく優しくて」

客「あったかい雰囲気」

「ばあちゃん喫茶」はこれまで、福岡県で3店舗が展開されてきました。

2019年設立の「うきはの宝（福岡県うきは市）」が、75歳以上の高齢者たちと共に始めた「ばあちゃんビジネス」です。

高齢者と一緒に商品開発も行うなど、「ばあちゃんビジネス」は今、全国から注目されています。

「ばあちゃんビジネス」熊本へ

うきはの宝 大熊充 社長「地域のおばあちゃんたちが、地域内の喫茶店に来るみたいなコンセプト」

大熊社長「若いスタッフがおばあちゃんたちを主役にして働くことで、私たちも生活していくという、双方にとって良いという意味でビジネスをやっています」

そんな大熊社長と“県外1号店”をオープンさせるのは、サービス付き高齢者向け住宅を運営する会社「カームライフ（熊本市西区）」です。

カームライフ 塚本裕紀子 社長「どうしても介護をしていると、支える側・支えられる側っていう区分けになりがちで。自立できている所を私たちが逆に奪ってしまっている部分もあるのではと、日々見ていて感じる所がありました」

そこで着目したのが「ばあちゃん喫茶」の仕組み。料理ひと皿にかかる作業を細分化し、「できること」で店に携わってもらうのです。

「収穫部隊」と「調理部隊」

例えば、施設の畑で食べ頃になった旬野菜を「収穫部隊」が採ります。

作業療法士「今日は水菜を収穫しようかなと」

そして、その野菜は「調理部隊」へ。

入居者の暮らしぶりから「やれること」を見極めます。

作業療法士「こちらが伝えるより先にどんどん作業をこなしていただけるので、すごく助かっています」

ばあちゃん達「そうですか？」

ばあちゃん達「今日は色々褒められますね」

作業療法士「えへへ」

こうして出来上がるのが、食堂唯一のメニュー「週替わり定食」。その日の「調理部隊」次第で味付けも変わります。

87歳、認知症でも「できる」

カームライフ 塚本裕紀子 社長「ご自宅での生活に何らかの不安があって施設に入居されたけれど、こうやって見守りがあれば、できることはたくさんある」

「できる役割」で、ばあちゃんたちは店に立つ！

その働きぶりは、収入にもなります。

たかもとばあちゃんは、87歳。若いころはガソリンスタンドを経営していた、接客のプロです。

軽度の認知症がありますが、家族の希望もあって、再び働いてみることになりました。

塚本社長「たかもとさん、頑張ってもらわんと」

たかもとばあちゃん「分かりました！頑張りましょう！」

オープンに向けた、2日間のテスト営業に臨みます。

「ドキドキ」でも、いざ接客が始まると…？

2月19日、テスト営業の初日です。エプロンと三角巾姿を身に着けた、たかもとばあちゃんの姿がありました。

――今の気持ちはいかがですか？

たかもとばあちゃん「う～ん…どうしましょう。ドキドキしております」

と言いながらも…？

たかもとばあちゃん「おいしいですよ～」

熟練した接客ぶりは、自然と現れます。

86歳、歩行器だけど「できる」

翌日、2日連続出勤したのは農家で主婦だった ちよこばあちゃん（86）。普段は寝ていることが多く、移動には歩行器を使っていますが…？

塚本社長「仕事です！」

ちよこばあちゃん「昔はエプロンばしよったたいね～」

1人で店内を移動したり、スタッフに支えなられながら配膳したりと大活躍です。

ばあちゃん達の仕事は、塚本社長と、調理経験のある介護スタッフがサポートに入ります。

ちよこばあちゃん「とにかく私は分かりませんので、『そりゃあ 危にゃあ』て言って下さい！ 全部食べてね」

客「大丈夫ですよ」「ありがとうございます」

ケアマネジャー「泣きそう」

ちよこばあちゃんの姿に大感激する女性たちがいました。担当のケアマネジャー（介護支援専門員）です。

ケアマネジャー「頑張ってる～！」

ちよこばあちゃん「分からんで 頑張っているとよ」

ちよこばあちゃん担当のケアマネジャー「もう、本当に感動しています、泣きそうなくらい。お家にいらっしゃる時はこんなに元気がなかったので」

1時間半きっちり働いた ちよこばあちゃんは帰り、たかもとばあちゃんが代わりに入ります。

たかもとばあちゃん「看板ばばあです！」

塚本社長「高齢者が持っている力を、存分に引き出せるように運営をしていきたい。高齢者と若者がいろいろ接点を結べるような店にしたい」

「ばあちゃん喫茶 ときどきじいちゃん 熊本1号店」

営業日時： 月・水・金 午前11時30分～午後2時

※事前予約制 電話（080-3927-9725）または公式LINEで